انت الان تتابع خبر بعد ان اعطته كل شيء وفتحت له مطعم من حر مالها..سعودي يصدم زوجته و يخونها بخطة لا تخطر على بال ابليس !! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت مواطنة قصة افتتاح زوجها مطعم باسمها مقابل إعطائها 500 ريال شهريا، وأوضحت ردة فعله بعدما طلبت الإشراف على المطعم.افتتاح مطعم

وقالت خلال رسالة متداولة: " فتح زوجي مطعم باسمي الآن له أربع سنوات يعطيني في الشهر 500 ، يقول مافيه ربح بس اللي أشوفه المطعم زبائنه كثير وجواله كله حوالات".

طلاق

وتابعت: "لما صرت أطلب أني أشرف على المطعم اللي هو باسمي رفض، حتى الوظائف صارت ماتقبلني بسببه والحين قفلت المطعم، ومن حقده طلقني لأني أبي أتوظف وألغيت السجل التجاري".

وأضافت:" طلاقي بدون سبب جاء فجاه عطاني ورقتي ...أنا صح ولا غلط".