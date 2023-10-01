انت الان تتابع خبر اتفرج .. المذيعة السعودية الجميلة التي خطفت قلوب المشاهدين تسقط مغشيا عليها أثناء البث المباشر وافزعت الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعد الإعلامية السعودية "ريما الشامخ" من أبرز الوجوه الإعلامية في الوطن العربي، حيث تتميز بكاريزما خاصة تميزها عن بقية الإعلاميات، بالإضافة إلى جمالها الشديد، والذي ساعدها في الوصول إلى النجومية والشهرة خلال فترة قصيرة من انطلاق مسيرتها المهنية.

ومن خلال برنامجها «برسم الصحافة» الذي يعرض على قناة الإخبارية، وبأناقتها البسيطة، وثقافتها العالية، و حجابها الإسلامي، ملكت ريما الشامخ قلب المشاهد السعودي، والعربي بشكل عام، فكانت محط أنظار الجميع، و أعتبرها الكثير من الشباب قدوتهم في الطريق إلى النجاح.

وكان لافت حب السعوديين لمذيعتهم المتألقه أثناء تعرضها لوعكة صحية منتصف 2019، حيث تعاطف معها الكثير في السوشيال ميديا، وكتب عنها الكثير في الصحف والمواقع الإخبارية،

مشيدين بمسيرتها الإعلامية، و متمنين لها الشفاء والصحة والعافية. وريما حامد مطر الشامخ مذيعة سعودية عرفت بظهوها كمذيعة ومقدمة برامج على قناة الإخبارية السعودية.

ويعتبرها الكثير بأنها فتحت باب التغطية الميدانية أمام الإعلاميات السعوديات، إذ تعد من أوائل الإعلاميات المهتمات بالشأن السياسي وندوات الحوار الوطني السعودي. ‏

وفي حديثه عنها، قال الإعلامي السعودي "ناصر الدعجاني": «ريما الشامخ مذيعة من طراز رفيع .. كنت شاهدا على جزء من مسيرتها الفارهة في خارطة الاعلام السعودي .. في المناسبات الملكية والوزارية العالمية والمحلية التي غمرت بلادنا في زمن مضى .. شعلة من الضوء والفكر الجاد والخلق الرفيع.

تملاء بحضورها المكان في زمن الندرة .. تحية لها في غيابها ». أما الإعلامي"فهيد العديم" فقد كتب مقالا بعنوان "ريما الشامخ.. المرأة التي وهبت وعيها للإعلام"، وتحدث العديم خلال المقال عن مسيرة ريما الشامخ، وقال أنها فتحت باب الثقة للمذيعات التلفزيونيات السعوديات، وهي الشمعة التي أحترقت لتضيء للأخرين. وطالب العديم، وزارة الثقافة والإعلام في السعودية بتكريم الإعلامية ريما الشامخ، ليس فقط لأنها تستحق، بل ليشعر من قدموا التضحيات في سبيل عملهم أن هناك من يقدر عملهم.

لمسة وفاء وفي منتصف العام الماضي 2021، احتفت قناة الإخبارية السعودية بمذيعتها المتالقة ريما الشامخ، وبثت تقرير تلفزيوني حمل عنوان "لمسة وفاء"، حيث وثق مسيرتها المهنية، ووصفها بالشامخة التي من بعدها انطلق النساء نحو شاشة التلفاز. من هي ريما الشامخ ولدت ريما الشامخ سنة 1975م، ونشأت من أسرة نجدية تنحدر من محافظة القريات ويعود أصلها إلى فخذ المصاليخ من قبيلة عنزة. ودرست الشامخ المراحل الأولى والأخيرة من تعليمها في مدينة جدة. حيث تخرجت من جامعة الملك عبد العزيز في عام 1997.

مسيرتها المهنية:

عملت محررة أخبار في صحيفة الاقتصادية، ولفتت الأنظار رغم قصر تجربتها، ثم انتقلت للإعلام المرئي في قناة الإخبارية الفضائية في بداية إطلاقها لتقدم في أول ظهور لها موجز نشرة الأخبار، قبل أن تستقل ببرنامجها «برسم الصحافة» الذي تطرق إلى أبرز قضايا المجتمع السعودي. شاركت في دور قصير في مسلسل أبو شلاخ البرمائي الذي صور في الرياض سنة 2006، وقدمت الشامخ دور مذيعة في قناة الإخبارية تلتقي ب (أبو شلاخ ) للتعليق على الأحداث السياسية والاجتماعية.

وفازت ريما الشامخ بجائزة الجمعية السعودية للإعلام والاتصال في فئة البرامج الوثائقية.

حياتها الشخصية:

تزوجت ريما الشامخ من الصحفي محمد التونسي ولها منه ولدين. تعرضت ريما لوعكة صحية يوم الثلاثاء 20 فبراير 2007، أثناء إجرائها لحوار مباشر مع السفير البريطاني شيرارد كوبر كول في برنامجها «برسم الصحافة» الذي يعرض على قناة الإخبارية.

ونقلت على الفور إلى مدينة الملك فهد الطبية في مدينة الرياض، وشخص الأطباء حالتها بإصابتها بجلطة دماغية، وتوارت تمامًا عن الأنظار منذ ذلك الوقت.