جوزك هيبقى رهن أشارتك انتي.. ضعي ملعقة من ”الفازلين والقرنفل” على هذه المنطقة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك الزوجية

انت الان تتابع خبرجوزك هيبقى رهن أشارتك انتي.. ضعي ملعقة من ”الفازلين والقرنفل” على هذه المنطقة قبل النوم ولن تستغني عنها طوال حياتك الزوجية والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تحلم الكثير من السيدات بالحصول على بشرة نضرة وخالية من البقع والهالات السوداء والتجاعيد، حيث أن الوجه من علامات الجمال في جسم المرأة، والكثير من الرجال يعتبرونه المعيار الرئيسي للجمال،

لذلك سنوضح وصفة “القرنفل والفازلين” التي تجعلك عروسة ومهما كان عمرك بعد استخدام هذه الوصفة السحرية لتنعيم و صفاء الوجه .وفي السطور التالية سنوضح طريقة تحضير ماسك “القرنفل والفازلين” لتفتيح الوجه والجسم بالكامل والتخلص من البقع الداكنة والتصبغات والهالات السوداء حول العينين، وترطيب البشرة وتنعيمها سيجعل زوجك مغرم بك.

وصفة الفازلين للبشرة:

الفازلين يحتوي علي الكثير من العناصر التي تغذي البشرة، وترطب وتفتيح البشرة، ، وتوحيد لونها، وتعطيها النضارة المطلوبة، بينما القرنفل له دوراً مهما في تبيض البشرة، لأنه يحتوي على مادة الأوجينول والتي تعتبر من مضادات الأكسدة، وتعمل علي محاربة التجاعيد وعلامات التقدم بالسن، وتجعل البشرة نضرة وصافية.

طريقة تحضير كريم الفازلين والقرنفل للوجه:

تهتم السيدات بشكل كبير بالحصول على بشره ناصعه البياض وناعمه دون الحاجه الى الذهاب للكوافيرات ودفع الكثير من الاموال وشراء مستحضرات التجميل المرتفعه الاسعار، هناك العديد من الطرق التقليديه التي يمكن استخدامها داخل المنزل للحصول على بشره ناعمه وناصعة البياض ومن اهم تلك طرق هي ماسك الفازلين الذي يساعد بشكل كبير على بياض الوجه.

مكونات التحضير:

• 2 ملعقة من القرنفل المطحون.

• ملعقة كبيرة فازلين.

• 4/1 ملعقة صغيرة قهوة.

• 2 ملعقة من حليب جوز الهند.

• ملعقة كبيرة نشا.

• ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير:

• أزيبي الفازلين في حمام مائي ساخن ، حتى يصبح سائلاً.

• ضعي مطحون القرنفل إلى الفازلين المذاب، وقلبيهم جيداً، حتى تحصلين على قوام متجانس.

• ضعي المكونات السابقة إلى خليط القرنفل والفازلين، مع التقليب المستمر حتى تحصلين على قوام متجانس ، اغسلي بشرتك جيداً بالماء والصابون.

• ضعي الماسك على بشرتك أو المناطق الداكنة، اتركي الماسك على بشرتك لمدة تتراوح من نصف ساعة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر.

• كرري تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع، وستحصلين علي بشرة بيضاء وناعمة.

وفي نهايه المقال نكون قد تعرفنا على طريقه تحضير ماسك الفازلين والقرنفل للحصول على بشرة ناعمة وناصعة البياض دون اي شوائب او ترهلات، حيث تعد تلك الوصفه من الوصفات الجيده والمجربة من قبل الكثير من السيدات لذلك ينصح بها العديد من الفتيات بدلا من دفع الكثير من الاموال لشراء مستحضرات التجميل المكلفة، كما ان هذه الوصفه تعمل بشكل كبير على تفتيح البشره وحمايتها من ضربة الشمس.