انت الان تتابع خبر معجزة فاكهة مجففة رخيصة الثمن ولذيذة الطعم تقوي الذاكرة وتعالج فقر الدم وتجعل عظامك قوية وكأنها قطعة حديد.. تعرف عليها؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الزبيب هو نوع من العنب يتم تجفيفه تحت أشعة الشمس. يمكن استخدامه في تحضير الحلويات وإضافته إلى بعض الأطباق. ومع ذلك، يتمتع الزبيب الأسود بالعديد من الفوائد الصحية، وإليكم بعضها:

1. يساعد في تقوية الذاكرة: ينصح المصابون بضعف الذاكرة بتناول 21 حبة من الزبيب الأسود يوميًا.

2. يخفض مستويات الكولسترول الضار في الدم: يحتوي الزبيب الأسود على نسب عالية من الألياف الغذائية الذائبة، والتي تعمل كمركبات مضادة للكولسترول. تساعد هذه المركبات في تنظيم عملية نقل الكولسترول من الدم إلى الكبد والتخلص منه. كما يحتوي الزبيب الأسود على مواد مضادة للأكسدة تساعد في خفض مستويات الكولسترول بتثبيط عمل الإنزيمات التي تمتصه.

3. يعالج فقر الدم: يحتوي الزبيب الأسود على نسبة عالية جدًا من معدن الحديد بالمقارنة مع الخضروات والفواكه الأخرى. لذلك، ينصح المصابون بفقر الدم بتناول ربع كوب من الزبيب الأسود يوميًا.

يعتبر ارتفاع ضغط الدم من المشاكل الصحية التي قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. ولذلك، من الضروري الاعتماد على الأطعمة التي تساعد في تخفيض ضغط الدم. ومن بين هذه الأطعمة، يأتي الزبيب الأسود كمصدر غني بالبوتاسيوم والمعادن الأخرى التي تساهم في تقليل مستوى الصوديوم في الجسم. والصوديوم هو العنصر المسؤول عن زيادة ضغط الدم. لذا، يمكن أن تساعد تناول كمية قليلة من الزبيب الأسود يوميًا في الصباح في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والوقاية من الأمراض القلبية والوعائية.

يحتوي الزبيب الأسود على كمية جيدة من الكالسيوم، الذي يعتبر العنصر الأساسي في بناء وتقوية العظام. ونقص الكالسيوم قد يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل هشاشة العظام. لذا، من الجيد إضافة الزبيب الأسود إلى النظام الغذائي الصحي للوقاية من هذه المشكلة أو علاجها.