انت الان تتابع خبر بعد الهجوم الأخير عليها..اعلامية مصرية تدخل في غيبوبة لمدة شهور..والجمهور يتهم هذا المشهور بأنه السبب!!والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الإعلامية المصرية دينا يحيى، تفاصيل صادمة عن الوضع الصحي لزميلاتها الإعلامية، سارة حسن، مشيرة إلى أن الأخيرة دخلت في غيبوبة تامة 3 أشهر واختفت عن الساحة بسبب مرضها سرطان المخ.وأوضحت خلال حسابها على "فيسبوك"، أن زميلتها في وضع صحي متأخر قائلة "للأسف عجز الأطباء عن العلاج.. وسارة دلوقتي بين ايدين ربنا.. مش محتاجة غير الدعاء". وهو الأمر الذي أصاب الجميع بالحزن.