أحدث ظهور لعروسي كارثة الحمدانية ..بعدما تحول زفافهما الى مأتم العريس يكشف مفاجأة من العيار الثقيل!!

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الرياض - روايدا بن عباس - أحدث ظهور لعروسي كارثة الحمدانية .. والعريس يكشف مفاجأة من العيار الثقيل..ظهر عروسا كارثة قاعة الأفراح بالحمدانية بالعراق في مقطع فيديو جديد يعلقان عما حل بهما ليلة الزفاف حيث التهم حريقا القاعة وقتل مئات المعازيم.



وقال العريس في الفيديو الذي التقط من منزله وهو يجلس بجانب العروس: ليه الحزن يجينا، وليه ماكو نفرح شوية، الحياة ما عطتنا مجال نفرح الحياة صعبة.



يذكر أن صديق العريس قال إن "ما حصل ليلة الكارثة، لم يكن بسبب الألعاب النارية لوحدها، نعم أن الألعاب النارية طالت جزءا من سقف القاعة، لكن قبلها كانت أجهزة التبريد تحترق دون أن ينتبه لها أحد، واستمر حريق أجهزة التبريد لأكثر من نصف ساعة ما ساعد على نشوب الحريق بالجدران.