انت الان تتابع خبر عروسة تهز العالم بمأساتها المؤلمه بسبب ما حدث للعريس في اول نصف ساعة من ليلة الدخلة التي أودت بحياته.. لن تصدق ماذا طلبت منه فمات!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظن الجيران وأبناء الحي أن العروس ربما تعرضت لنزيف حاد بسبب عنف زوجها في ليلة الدخلة. ولكنهم تفاجأوا عندما شاهدوا المسعفين يحملون جسد العريس وينقلوه من الشقة إلى سيارة الإسعاف.

بعد نقل العريس إلى المستشفى، حاول الأطباء إنقاذه، لكنه كان في حالة خطيرة، فأدخلوه إلى العناية المركزة وحاولوا إنعاشه بالأوكسجين وصعقة كهربائية، لكنهم فشلوا وفارق الحياة. تشريح الجثة لم يستوعب الأهل وفاة العريس، فقد كان يتمتع بصحة جيدة، ولم يشتكي من أي مرض في تلك الليلة، وطالبوا بتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة.

وعلى الفور نفذ أطباء التشريح طلب أسرة المتوفي وقاموا بتشريح الجثة، فكانت نتائج التقرير صادمة وغير متوقعة. كشف تقرير الطب الشرعي أن سبب وفاة العريس كان تناوله لجرعة زائدة من المنشط، وهو ما أدى إلى إنخفاض حاد في ضغط الدم، نتج عنه حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية، وكانت النهاية إصابة العريس بذبحة صدرية أدت إلى الوفاة المفاجئة.

الزوجة تكشف سر اللغز تعرضت العروس لصدمة نفسية بعد أن توفي العريس ودخلت في غيبوبة استمرت لمدة يومين. عندما استعادت وعيها، طلبت حضور والد العريس واعترفت له بأنها السبب في وفاة العريس.

كانت العروس ترغب في جعل ليلة زفافها لا تنسى، لذا قدمت للعريس حبة من الفياجرا. رفض العريس تناولها وأخبرها أنه لا يحتاجها بسبب قوته. لكنها أصرت على إعطائها له، فاضطر العريس لأخذها بالقوة ولم يدرك أنها ستكون بداية نهايته.

واصلت العروس اعترافاتها لوالد العريس، حيث أخبرته أنها وضعت حبتين إضافيتين من المنشط في العصير الذي قدمته للعريس بعد خروجه من الحمام. كانت تأمل أن تزيد من قوة العريس، دون أن تدرك أنها ستؤدي إلى نهايته.

بعد نصف ساعة فقط من تناول العريس للعصير، بدأ يفقد توازنه وفقد وعيه. كانت العروس عاجزة عن مساعدته واضطرت للاتصال بأهل العريس وأهلها في نفس الوقت.