انت الان تتابع خبر صدمة مدوية.. السر خلف بكاء محمد عبده على المسرح في جدة..هذا ما حدث معه وجعله ينهار امام الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ظهر الفنان محمد عبده وهو يبكي ويتوقف عن الغناء، خلال حفله بمهرجان لحن المملكة في جدة وأبان الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان وهو يغني بعض كلمات "الأماكن"

وأتم بعيد وتتم بعيد وخلال ذلك لم يتمالك نفسه وانهمرت دموعه بشكل واضح.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو وقال البعض إن أبو نورة دائما تخنقه العبرة وتساءلوا هل بكى لأنه تذكر الكدرس وبداياته الأولى، أم بسبب ذكريات الطفولة والعائلة.