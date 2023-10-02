بخصوص جواز دولة الأردن..خبر يدخل الفرحة الى كل منزل بالأردن.. احزموا حقائبكم الان يمكنكم السفر فوراً لكل هذه الدول بمنتهى السهوله

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الرياض - روايدا بن عباس - تمكنت سنغافورة من الوصول إلى القمة في تصنيف أقوى جوازات السفر العالمية، واستبدلت اليابان التي كانت في المركز الأول لمدة خمس سنوات. يمكن لمواطني سنغافورة الآن زيارة 193 وجهة حول العالم بدون الحاجة إلى تأشيرة، بينما جاءت الدول العربية في الجزء السفلي من القائمة.

وفقًا لتصنيف أقوى جوازات السفر العالمية الجديد الصادر عن شركة استشارات الجنسية والإقامة العالمية "هينلي آند بارتنرز"، بعد أن كانت آسيا في الصدارة لسنوات، احتلت ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا المركز الثاني، حيث يمكن لحاملي جوازات السفر من هذه البلدان السفر إلى 190 وجهة دون تأشيرة مسبقة.

في المرتبة الثالثة، جاءت النمسا وفنلندا وفرنسا واليابان ولوكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد، حيث يمكن لحاملي جوازات السفر من هذه الدول السفر إلى 189 وجهة دون تأشيرة.

وفي المرتبة الرابعة، جاءت الدنمارك وأيرلندا وهولندا وبريطانيا، حيث يمكن لحاملي جوازات السفر من هذه البلدان السفر إلى 188 وجهة دون تأشيرة. وتلتها بلجيكا والتشيك ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا بـ 187 وجهة، وفقًا للتقرير.

تأتي كندا واليونان في المرتبة الخامسة بـ 185 وجهة، ثم ليتوانيا والولايات المتحدة في المرتبة السادسة بـ 184 وجهة، بعدما كانت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في عام 2014. وبعدهما تأتي لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا بـ 183 وجهة، تليهما إستونيا وأيسلندا بـ 182 وجهة.

وفقًا لتصنيف جديد لجوازات السفر العالمية، تم تصنيف أفغانستان والعراق وسوريا في المرتبة الأخيرة كأضعف ثلاثة جوازات سفر في العالم. فجواز سفر أفغانستان يسمح فقط بدخول 27 بلدًا بدون تأشيرة، في حين يمكن لحاملي جواز السفر العراقي دخول 29 بلدًا بدون تأشيرة، وتأتي سوريا بعدها بـ 30 وجهة.

على الجانب الآخر، تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية في قوة جواز السفر، حيث يمكن للمواطنين الإماراتيين دخول 179 بلدًا بدون تأشيرة مسبقة. تليها قطر بإجمالي 103 وجهات، ثم الكويت بـ 99 وجهة.

تأتي البحرين في المرتبة الرابعة بين الدول العربية في تصنيف جوازات السفر بـ 88 وجهة، تليها سلطنة عمان بـ 85 وجهة، ثم السعودية بـ 83 وجهة. تحتل تونس المرتبة السابعة بـ 71 وجهة، وتليها المغرب بـ 67 وجهة، ثم الجزائر ومصر بـ 54 وجهة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي جواز السفر الأردني دخول 53 بلدًا، تليها السودان بـ 44 وجهة، ثم لبنان بـ 43 وجهة، ليبيا 41 وجهة، فلسطين 38 وجهة، وتحتل الصومال واليمن المرتبة الأخيرة بـ 35 وجهة.

يعتمد مؤشر "Henley Passport" على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، ويقوم بتصنيف 199 جواز سفر حول العالم. يتم تحديث التصنيف في الوقت الفعلي طوال العام ليعكس أي تغييرات جديدة تطرأ على قوة جوازات السفر.