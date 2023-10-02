معجزة القرن..مشروب صالح للاستخدام البشري حاليا تم اكتشافه في مقبرة فرعونية منذ 5000 عام..وهذه فوائدة الاسطورية!!

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الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت البعثة الأثرية المصرية الألمانية النمساوية عثورها على المئات من جرار النبيذ المغلقة التي لم تفتح من قبل داخل مقبرة الملكة مريت نيث من الأسرة الأولى بمنطقة أم القعاب بأبيدوس في سوهاج.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الجرار المكتشفة كبيرة الحجم وفي حالة جيدة من الحفظ، وأن بقايا النبيذ الموجودة داخلها عمره حوالي 5000 عام، كما تم العثور على مجموعة أخرى من الأثاث الجنائزي.

وأضاف ديترش راو مدير المعهد الألماني بالقاهرة إن دراسة نقوش أحد الألواح الذي عثر عليه داخل المقبرة أوضحت أن الملكة كانت تحظى بمكانة كبيرة حيث كانت مسؤولة عن مكاتب الحكومة المركزية.

ويوجد بجوار المقبرة مجموعة من 41 مقبرة للحاشية والخدم الخاص بها، مما يشير إلى أن هذه المقابر تم بناؤها خلال مراحل زمنية مختلفة.