انت الان تتابع خبر عريس الحمدانية يبكي بحرقة ويعترف أمام العالم أجمع بالسبب الحقيقي للحريق الذي أبكى جميع العراقيين.. مفاجأة قلبت الموازين!!لن تصدق ماذا قال والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - فجر عريس الحمدانية مفاجأة جديدة بعد نجاته من الحريق الذي أودى بحياة مئة شخص على الأقل وإصابة نحو 150 آخرين في قضاء الحمدانية بالموصل شمالي العراق.

ونجا العريس ريفان (27 عاما) والعروس حنين (18 عاما) من الحريق، لكن الكثير من أقاربهما وأصدقائهما قضوا في الحادث.ويقول ريفان في مقابلة، إنه فقد 15 فردا من عائلته في الحريق، مضيفا أن عروسه "لا تستطيع التحدث" بعد أن فقدت 10 من أقاربها، بمن فيهم والدتها وشقيقها، فيما حالة والدها حرجة للغاية، وفق شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ويعتقد ريفان، أن الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة انطلقت من الألعاب النارية "قد يكون تماسا كهربائيا لا أعرف، لكنه بدأ في السقف.. شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف".

ويتابع: "ثم بدأ السقف، الذي كان مصنوعا بالكامل من النايلون، في الذوبان.. ولم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ."

تصريحات وزارة الداخلية

جاء ذلك بعد أن كشفت وزارة الداخلية العراقية، السبب الرئيسي لحريق حفل زفاف الحمدانية في نينوى، الذي راح ضحيته أكثر من مئة شخص.

وقالت الوزارة في بيان لها، الأحد، إن السبب الرئيسي في الحريق هو إطلاق الألعاب النارية داخل قاعة الحفلات.

من جهتها أفادت السلطات العراقية، بأنه تم إرسال أربعة أشخاص مصابين للعلاج خارج العراق، والإيعاز لإرسال تسعة آخرين خارج العراق.