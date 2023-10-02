انت الان تتابع خبر وهو في حالة تخبط ومنهار تصريح ناري من عريس الحمدانية يفضح المتسبيين ويشعل الرأي العام!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف عريس الحمدانية في العراق، عن تفاصيل جديدة عن الحريق الذي خلف أكثر من 100 شخص.

الأحياء الأموات

وقال العريس: "لقد رحل أقاربنا وأصدقاؤنا وأحباؤنا"، مشيرا إلى أنه وعروسه كالأحياء الأموات بعد أن انتهى حفل زفافهما بمأساة، وفق "سكاي نيوز".

حالة حرجة

وأوضح:"من الداخل نحن أموات، نحن مخدرون"، لافتا إلى أن عروسه "لا تستطيع التحدث" بعد الكارثة التي تركت والدها أيضًا في حالة حرجة.

صوت طقطقة

ورأى العريس أن الحريق بدأ بطريقة ما في السقف وليس نتيجة شرارة انطلقت من الألعاب النارية "قد يكون تماسا كهربائيا لا أعرف، لكنه بدأ في السقف.. شعرنا بالحرارة وعندما سمعت صوت طقطقة نظرت إلى السقف".

انقطاع الكهرباء

وأكمل: "ثم بدأ السقف، الذي كان مصنوعا بالكامل من النايلون، في الذوبان.. ولم يستغرق الأمر سوى ثوانٍ"، موضحا أنه أثناء الرقص انقطعت الكهرباء، وعندما عادت الكهرباء "رأى نارا" في السقف، وعندها بدأ الناس "بالصراخ" و"الهرب".

مطفأة حريق

وحول اللحظات الأولى التي أعقبت اندلاع الحريق، أفاد: "أمسكتُ بزوجتي وبدأت في سحبها ومحاولة إخراجها من مدخل المطبخ، وبينما كان الناس يهربون، كانوا يدوسون عليها، وكانت ساقاها مصابتين"، مبينا أن القاعة لم تكن تحتوي سوى على مطفأة حريق واحدة "لا تعمل".

الألعاب النارية

وتابع الزوجان أنهما لن يكونا قادرين على العيش في مدينتهما بعد الآن، وإن سعادتهما "تدمرت"، مبينا أن اثنتين من الألعاب النارية الصغيرة أشعلتا عندما بدأ وعروسه في الرقص، وتلاهما أربع ألعاب نارية أخرى بعد بضع دقائق.