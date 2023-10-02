انت الان تتابع خبر ودعوا احبابكم وصلوا صلواتكم الاخيرة.. ميشال حايك يبشر بخراب العالم بأكمله ويثير فزع جميع المصريين والسعوديين ما عدا دولتين الأردن والإمارات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف العرّاف اللبناني ميشال حايك توقعاته المستقبلية في بلده لبنان وفي عدد من الدول العربية، بدءًا من السعودية ومصر.

فيما يتعلق بلبنان:سيتم فرض الإقامة الجبرية بأسلوب قاس وصادم على عدد من الوجوه والشخصيات، مما يشبه العقوبة.

- سيواجه نادر الحريري انتكاسات تتراكم في أيامه.

- ستتعرض حصانة ميرنا الشالوحي لهزة صغيرة.

- سيتم تنفيذ عملية قضائية كومندوس، ولن يتوقف العمل عند عقلية التهديد.

- سأردد على مسمع مروان حمادة مطلع أغنية الراحل وديع الصافي "لوين يا - سيتم تكرار سيناريو "الدرونز" التي توجهت إلى بيت الكاظمي في لبنان بمشاهد مختلفةسنقرأ المزيد من الورقات النعوية الرسمية وسيتم الإعلان عن حالة الحداد لعدة أيام.

- بالرغم من جميع أدواره ونجاحاته، سيتلقى إبراهيم كنعان إشارات قلقة.

- سيكون الكادر الشمعوني صغيرًا على الساحة مع جميع أحداثه.

- ستواجه ترايسي شمعون معركة بعد معركة.

- ستشهد الكنيسة الأرثوذكسية إعصارًا دينيًا وشعبيًا، وسيكون للنتائج دقة وحساسية.

- ستتعرض بعض الوجوه الإعلامية ومقدمي البرامج للخطر حيث سيتم مطاردتهم من مكان إلى مكان، حتى داخل الاستديوهات.

بالنسبة للسعودية:

- ستتحول إحدى الاحتفالات المرتبطة بالمملكة ومحمد بن سلمان إلى حدث استثنائي، وسيكشف الأمر عن الأسلوب الفظيع الذي سيتم فيه تنفيذ خطة الانتقام من الأمير محمد بن سلمان، مع كشف التفاصيل المروعة للمخطط.

- سيحدث لقاءًا يشبه القمة بين أقطاب مختلفين في الحرم المكي.

- ستتم تصفية بعض الحسابات داخل الحرم المكي.

هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم سيجعل الأمير محمد بن سلمان يسابق الزمن نحو العرش. يتصاعد التوتر والاحتقان بين بايدن والأمير محمد بن سلمان، ويتجاوز حدود الحرب الباردة. كل شيء في الرياض سيتغير. خبر عبور طائرة في سماء السعودية يهز المملكة والمنطقة. رمز ديني سعودي يلقي بظلاله على المشهد. الملك سلمان يفاجئ العالم ويجعل الجميع في انتظاره. هذا العام سيكون عام محمد بن سلمان. في ليلة مضيئة مثل ضوء القمر، ستتحول العلاقات السعودية الإيرانية من ضفة لأخرى. العلامة المميزة في المملكة هذه المرة ستكون الأمير خالد بن سلمان. ستشهد بورصة الأسهم والأسواق المالية حالة من الاضطراب لبعض الوقت. محاولة تهريب شخصية خارج المملكة بأسلوب مشابه للمغامرات السينمائية.

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وفيما يتعلق بالزلازل والهزات الأرضية، توقع ميشال حايك خلال مقابلة في برنامج "كتير هلقد" ما يلي: سنشهد هزات أرضية على خطوط جديدة. كما توقع حايك تغير المعادلات المرتبطة بالزلازل، وأن الحديث عن "تنفس الأرض" بعد زلزال تركيا مجرد كلام، وهذا يعتبر جرس إنذار.أشار حايك أيضًا إلى أننا سنشهد هزات في البر والبحر في منطقتنا، وبعضها لن يشبه ما حدث في السابق وستكون لها تأثيرات أكبر، وستؤثر على أماكن بعيدة وستكون قوة ارتداد الهزات عالية، وستحدث هزات صغيرة تؤثر بشكل كبير. كما توقع حايك حدوث 31 هزة أرضية في المنطقة، بالإضافة إلى ما يسمى "هزة في أفق العالم الهولندي الشخصي".

وتنبأ حايك بظواهر طبيعية غريبة مثل ظهور نوع جديد من الشتاء الذي لم نشهده من قبل لفترة طويلة، وتساقط الثلوج والحجارة، والفيضانات، والكسوف والخسوف المتسارعة، وسقوط أجسام من الفضاء الخارجي.