انت الان تتابع خبر كارثة مدمرة تزحف نحو الكويت وتقذف الرعب والخوف في قلوب المواطنين ... والأرصاد تحذر سكان هذه المناطق ..."انجوا بأرواحكم قبل فوات الأوان"!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت إدارة الأرصاد الجوية بالكويت، عن توقعاتها بأن يسود طقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 30 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة، خلال فترة النهار.

أما ليلاً فتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة إلى معتدل ورطب نسبيا خاصة على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة.

وقالت الأرصاد إن درجات الحرارة المتوقعة، العظمى 44° C والصغرى 24° C.