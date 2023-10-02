انت الان تتابع خبر بعد ان تسببت في حوادث مرعبة وغامضة..الشرطة المكسيكيه تعترف بسكن شيطان في داخل الدمية "شاكي" وتقبض عليها بشكل رسمي!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ألقت الشرطة في المكسيك القبض على دمية تشاكي بطلة سلسة أفلام الرعب الشهيرة المعروفة أيضا باسم "لعبة الشيطان" أو "الدمية القاتلة"، في مونكلوفا بولاية كواويلا شمال المكسيك، حيث تم حبس تشاكي وصاحبها كارلوس بسبب تعمد إخافة الناس من أجل الحصول على المال.

ووذكرت وسائل إعلام مكسيكية أنه تم اتهام كارلوس بزعزعة السلام وتعريض سلامة الآخرين للخطر.

وأضافت أن ضابط الشرطة الذي قيد تشاكي تم توبيخه بعد ذلك لأنه لم يأخذ وظيفته على محمل الجد، وتم إطلاق سراح كارلوس لاحقا، إلا أن مكان وجود دمية تشاكي لا يزال مجهولاً.