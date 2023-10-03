انت الان تتابع خبر دلالات قيام الساعة ظهرت لا محال.. فتاة مراهقة تفقد بوصلة الأدب والخجل وتفعل المحظور في المطبخ وتنشر الفيديو على التيك توك بدون ذرة حياء!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت فتاة خليجية مقطع فيديو جريء عبر حسابها الشخصي على تطبيق التيك توك، ظهرت خلاله وهي ترتدي النقاب والعباءة السوداء وتؤدي وصلة رقص جريئة على أنغام الموسيقي أثناء عملها عصير داخل المطبخ.

استعرضت الفتاة تناولها للعصير الذي أعدته أمام متابعيها ، ورفعت نقابها وفي تلك اللحظة أثارت الشك حيث بدت وكأنها رجل متنكر في هيئة امرأة.وقال معلق: “واضح من رجوله يلعب ظهير أيسر” فيما قال آخر: “الرجل واضحة من البداية”.

