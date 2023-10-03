انت الان تتابع خبر ليلى عبداللطيف تفجر مفاجأه كبرى دولة عربيه فقيره ستصبح اغنى من دبي ومن جميع دول الخليج لن تتوقع من تكون! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - قالت الفلكية والمنجمة، اللبنانية، ليلى عبد اللطيف ،انها متمسكة بتوقعاتها السابقة عن تونس بل وتدعمها اكثر من السابق حيث قالت إنها ستصبح كدبي وستكون تونس دولة ثررية وربما اكثراء ثراء من دول الخليج ن وان الشعب التونسي يودع الفقر الى الابد.

وأوضحت عبد اللطيف بأن تونس ستتحول الي بلد فيه مباني عالية وابراج وناطحات سحاب بفعل استثمارات كبرى ستكون في تونس وتصعد بإقتصاده عاليا.

وفيما يتعلق بفيروس كورونا، قالت عبد اللطيف في اتصال هاتفي مع الهادي زعيم في برنامج فكرة سامي الفهري عبر قناة الحوار التونسي، ان هذا الفيروس سيتم القضاء عليه قريبا ولن تكون فترة إيجاد اللقاح له سوي بضعة أشهر، مؤكدة انه فيروس مفتعل بين دول كبرى.