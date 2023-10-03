انت الان تتابع خبر شابة صغيرة تقع في حب جارها العجوز وتتزوجه .. وفي ليله الزفاف بغرفة النوم سمع الجيران صرخات مخيفه ارعبتهم.! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كانت في الصف الأول الثانوي، ومن المميزين في الفصل. لم تكن تفكر في ذلك الوقت سوى الاهتمام بدراستها ودرجاتها في الاختبارات، وكيف تتفوق على زميلاتها بدرجات أعلى في ذلك العام.

لكن لم يكن أحد من أهلها يهتم بكل ما تقوم به في دراستها ولا بمستواها الدراسي. وعلى الرغم من ذلك، استمرت هذه الفتاة في التطور والعطاء المستمر. لم تؤثر عليها إهمال أهلها في دراستها.

في هذا الوقت، حدثت مشاكل بين أحد الجيران وزوجته، وتطورت الأمور إلى حد الطلاق. نظرًا لقرب هذا الجار من والد الفتاة، قررت الفتاة أن تقف بجانبه بقوة. وبعد أن قام الجار بتطليق زوجته، أراد والد الفتاة أن يواسيه ويشغله عن زوجته السابقة. عندما علم أن الجار بحاجة إلى الزواج، قرر والد الفتاة أن يعطيه ابنته. فرح الجار بهذا القرار وأخبر والد الفتاة وابنته على الفور. ولكن رفضت الفتاة بشدة. بكت بعمق وصرخت بأنها لا ترغب في الزواج وتريد أن تستمر في دراستها.

لكن لم يكن لكلام الفتاة أي أهمية بالنسبة لوالدها. هددها بالضرب إذا استمرت في هذا الموقف.

وبعد أقل من أسبوع، تم التجهيز للعرس رغم رفض الفتاة. تزف الفتاة إلى جارهم كعروسة، وقبلت مجبرة وهي تبكي وتتألم من موقف والدها وجميع أهلها.

في تلك الليلة، وبعد رحيل أهل العريس والعروس، اختبأت الفتاة في غرفتها. لم تكن تعلم ما ينتظرها، لكنها كانت تشعر بالخوف والقلق. فجأة، دخل العريس إلى الغرفة واقترب منها بخطوات ثقيلة. لم تكن ترغب في هذا اللقاء، لكنها لم تجد مخرجًا. بدأ العريس في تقبيلها واضطرابها، ورغم تألمها الشديد، لم يهتم بمشاعرها. يعلل ذلك بحبه الشديد ورغبته العارمة بها.

استمرت الفتاة والعريس معًا في الفندق لمدة شهر. حاولت الفتاة أن تتقبل الوضع وتحسن معاملتها للعريس، على الرغم من عدم رغبتها السابقة به. كانت تأمل أن تتغير الأمور وتتحسن العلاقة بينهما. وفي الوقت نفسه، كانت تعاني من سوء معاملته الذي لم يتغير.

لكن بعد مرور شهر ونصف، تفاجأت الفتاة برحيل العريس من المنزل دون أن يخبرها. ترك لها رسالة تفيد بأنه ذاهب للعمل في مدينة أخرى، بجوار مدينتهم. حاولت الفتاة أن تتقبل الأمر وتصبر، لكن الأيام مرت ولم يتصل العريس بها، ومرت أشهر عديدة دون أن تسمع أي خبر منه. حاولت الفتاة تصديق الأمر وتصبح الأمور لصالحها، ولكن بعد سنة ونصف، اتصل العريس بها مرة أخرى.

أخبرها أنه لم يعد يرغب فيها وأنه سيتزوج امرأة أخرى قريبًا. كانت الكلمات صدمة كبيرة للفتاة. حاولت أن تكذب على نفسها وتصدق أن الأمور ستتحسن، لكن الحقيقة كانت صعبة جدًا لتجاهلها. بكت الفتاة بشدة ودخلت في حالة نفسية سيئة. ترك العريس دراستها ودمر مستقبلها وأحلامها. لم يكن لديها أحد يقف بجانبها، حتى أهلها الذين كانوا السبب في هذه الصدمة لم يقفوا بجانبها.

استمرت الفتاة في معاناتها وحاولت تجاوز جراحها. بدأت دراستها من جديد وتحاول بناء مستقبلها من جديد. لكن الجرح الذي تسببوا فيه أهلها والعريس لا يزال يؤلمها. حتى اليوم، لم يتقدم أحد لها، وهي تعاني وتحاول التغلب على تلك الصدمة القاسية.