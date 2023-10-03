انت الان تتابع خبر العرافة ليلى عبد اللطيف تُفجّر مفاجأة هي الأولى من نوعها عن "السودان "وتصدم جميع السودانين .. لن تصدقوا ماذا توقعت اليوم والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - ينتظر الجميع بفارغ الصبر توقعات العرّافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف الجديدة، بعد أن أثبتت توقعاتها السابقة صحتها باندلاع حرب دامية في السودان. لقد صدمت ليلى عبد اللطيف الجماهير العربية وخاصة السودانية بتوقعاتها السابقة حيث أشارت إلى أن السودان سيشهد أحداثًا خطيرة وحربًا قاسية. وقد أثارت هذه التوقعات الكثير من الجدل والتساؤلات بين الناس.

وقد توقعت ليلى عبد اللطيف أيضًا تدخل دول أجنبية في الحرب السودانية وتوسع المواجهات في مدن أخرى. وهذه التوقعات لاقت استياء الكثيرين وأثارت قلقهم بشأن مستقبل السودان. ومع ذلك، يعتبر الكثيرون ليلى عبد اللطيف واحدة من العرافات اللبنانيات البارزات والمشهورات في العالم العربي. تشتهر بتوقعاتها المثيرة والتي تحقق في بعض الأحيان، وقد أثبتت نفسها كأحد الأشخاص الذين يمتلكون قدرة فريدة على قراءة المستقبل وتوقع ما سيحدث في العالم.

وبالرغم من الجدل الذي تثيره توقعاتها، إلا أن الكثيرين يثقون في قدراتها ويعتقدون أنها قادرة على رؤية ما يحدث في المستقبل. وقد أثبتت توقعاتها السابقة بشأن السودان أنها قادرة على توقع الأحداث الكبرى والمصيرية