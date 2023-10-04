انت الان تتابع خبر توقعات الفلكية العمياء بابا فانجا تكشف عن كارثة كبرى آتية وتهدد البشرية وعدد الضحايا يتجاوز المئات الآلاف احترسوا وكونوا على الاستعداد لما سيأتي.. خطر لا يمكن تجاهله!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم الكشف مؤخراً عن تنبؤ مروع من قبل المنجمة البلغارية الراحلة بابا فانغا، التي توقعت استخدام أسلحة الدمار الشامل في عام 2023.

تاريخها الحافل بالتنبؤات الدقيقة يشمل توقعاتها لأحداث صادمة في التاريخ مثل هجمات 11 سبتمبر. وعلى الرغم من وفاتها في عام 1996، يبدو أن بعض تنبؤاتها تتحقق الآن، مما يثير المخاوف من صحة توقعاتها لعام 2023.توقعت بابا فانغا وقوع كارثة نووية مروعة هذا العام.

يعتقد أتباعها أنها رأت هذه الكارثة تحدث في محطة للطاقة النووية، مما سيؤدي إلى تلوث الهواء في آسيا وانتشار الأمراض. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع أن يتم استخدام سلاح بيولوجي بقوة هائلة هذا العام، مما سيؤدي إلى موت مئات الآلاف من الأشخاص.

تأتي توقعات بابا فانغا في ظل أوقات مضطربة في العلاقات الدولية، حيث يشهد العالم توترًا جيوسياسيًا بين القوى النووية الكبرى. يبقى الجميع في حالة تأهب وقلق حيال ما قد يحدث في عام 2023.كارثة نووية مروعة

تعزز الغزو الروسي لأوكرانيا تحقيق التنبؤ

وتأجّجت المخاوف من تصعيد الحرب في أوكرانيا بسبب القتال المتزايد في منطقة بيلجورود الروسية.

وفي هذه الأثناء، تعرضت روسيا لانتقادات بسبب تحركها على ما يبدو نحو نهج أكثر توجهاً نحو التدمير بعد اتهامها بتدمير سد كاخوفكا في منطقة خيرسون.

في بعض الأماكن الأخرى، لا تزال التوترات تتصاعد بين الصين وتايوان، حيث لا تزال السفن الحربية الغربية متواجدة في المنطقة كإظهار للقوة في مواجهة العملاق الآسيوي.بابا فانغا توقعت هجمات 11 سبتمبر قبل حدوثها بـ13 عامًا

واكتسبت بابا فانغا سمعتها من خلال عدد من التنبؤات، والتي تضمنت توقعًا مزعومًا في عام 1989 لحدوث هجمات 11 سبتمبر حيث قالت: "رعب، رعب!"

وأضافت بابا فانغا: "سوف يسقط الأمريكيون بعد أن يتعرضوا لهجمات من الطائرات الفولاذية".

وتوقعت بابا فانغا أيضًا أن "الذئاب ستعوي في الغابات وسوف تسفك دماء الأبرياء".بابا فانغا

المنجمة البلغارية بابا فانغا

دقة توقعات بابا فانغا

يشار إلى أنه حتى كتابة هذا الخبر، تبين أن حوالي 68٪ من توقعات بابا فانغا كانت دقيقة إلى حد ما، وفقًا للخبراء.

ومع ذلك، نظرًا للطبيعة التفسيرية لأعمالها، يختلف بعض الأشخاص مع أتباعها الذين يدعون أن معدل نجاحها يصل إلى 85٪.