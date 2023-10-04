انت الان تتابع خبر لله دركم يا عرب.. خبير شهير يكشف عن حدوث زلزال جديد يضرب دولة عربية ويلحق أضرار بالمنازل.. احزموا امتعتكم!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الدول العربية في الفترة الأخيرة لعدة كوارث طبيعية وزلازل مدمرة، أسفرت عن وفاة الآلاف وإصابة المئات وفقدان آخرين. ففي المغرب، تعرضت البلاد لأقوى هزة أرضية منذ مئة عام، مما تسبب في حدوث خسائر كبيرة. وفي ليبيا، ضرب إعصار دانيال البلاد برياح قوية وسيول مدمرة في الأسبوع الماضي.

وفي اليمن، تعرضت بعض المحافظات لهزة أرضية، أدت إلى تشقق عدد من المنازل. وأفادت تقارير إعلامية أن سكان مديرية الوازعية وعزلة بني عمر في محافظة تعز والمناطق المجاورة في محافظة المضاربة ولحج شعروا بهذه الهزة الأرضية.وفي جزيرة كريت، سجلت هزة أرضية صباح اليوم بقوة 2.3 درجة على مقياس ريختر في البحر المتوسط. وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن مركز الهزة كان قبالة جزيرة كريت اليونانية على عمق 10 كيلومترات، وكانت على بعد 179 كيلومترًا غرب إيراكيلو في جنوب اليونان. وكان مركز الهزة على بعد 52 كيلومترًا شمال غرب مدينة كيساموس في غرب الجزيرة.

هزات ارتدادية في المغرب

أفاد مرصد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أمس الإثنين بوقوع زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر في المغرب. ووفقًا للبيان الصادر عن المرصد، وقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات، وكان مركزها على بُعد 55 كيلومترًا جنوبًا وجنوب غرب مدينة مراكش الواقعة في غرب البلاد.

وأوضح المرصد أن بؤرة الزلزال في المغرب وقعت على بُعد 35 كيلومترًا غربًا وجنوب غربيًا من مدينة أوكايمدن في إقليم الحوز. تعتبر هذه الهزة الأرضية موجات ارتدادية للزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أيام بقوة 6.8 على مقياس ريختر وأسفر عن كارثة بشرية أودت بحياة آلاف المواطنين.