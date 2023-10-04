انت الان تتابع خبر لا تشبع في السرير ولا يكفيها 10 رجال لسد رغباتها في الفراش..فيديو صادم لبنانية تصدم مالك مكتبي في برنامج أحمر بالخط العريض والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في حلقة استثنائية من برنامج "أحمر بالخط العريض" على قناة الـLBCI، قامت السيدة اللبنانية فاطمة بالحديث بجرأة تامة عن تجاربها في الزواج.

وخلال مقابلتها مع الإعلامي مالك مكتبي، شاركت فاطمة قصتها الشخصية حول تجاربها مع الرجال وأكدت أنها تختار الرجل الذي يلبي احتياجاتها الجنسية ورغباتها.تصريحات السيدة فاطمة أثارت الكثير من الجدل على موقع تويتر، خاصةً بالنسبة لتجربتها في الزواج المتعدد لتلبية احتياجاتها الجنسية.