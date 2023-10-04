انت الان تتابع خبر خلعته لهذا السبب المخجل ومخزي.. لورا عماد تفضح طليقها الفنان شريف منير وتكشف سره الصادم للعلن!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - خرجت الفنانة المصرية لورا عماد عن صمتها وعلقت على قضية طلاقها من النجم المصري شريف منير بطريقة مفاجئة ومثيرة للاهتمام.

ففي تصريح لها، صرحت لورا بأنها تفاجأت بإعلان طلاقها رسمياً من زوجها، وأنها تلقت هذا القرار بعد صدوره، وأكدت أنها لم تكن تعلم بذلك مسبقاً، وأنها بالتأكيد ليست مجنونة بما يكفي لنشر فيديو على انستغرام في يوم طلاقها.

وأشارت لورا إلى أن علاقتها ببناتها مميزة وجيدة، وأنهن يعيشن معها في المنزل، وأنهن أيضاً تفاجأن بقرار الطلاق الرسمي من والدهن، وأضافت أنه تقريباً كان قد أعلن ذلك لنفسه من قبل، وفقاً لما نقلته مواقع إخبارية.وذكرت الصحف المحلية أن هذا الطلاق هو الثالث والأخير بين الفنان شريف منير ولورا عماد، وأن الطلاقان السابقان كانا بطلب من لورا.

وكان شريف منير قد نشر تصريحاً على حسابه في إنستغرام يعلن فيه الطلاق بينه وبين لورا، وتم حذفه بسرعة دون معرفة الأسباب.وعادة ما يتجنب شريف منير الحديث عن زوجته خلال الفترة الماضية، على الرغم من خروجها قبل بضعة أشهر وتصريحاتها عن وجود خلافات مع بناتها اللاتي ابتعدن عنها واختارن العيش مع والدهن.

لورا عماد هي الزوجة الثانية للفنان المصري شريف منير. توفيت زوجته الأولى، السيدة ناهد، بعد صراع مع مرض السرطان. بعد ذلك، أعلن شريف منير زواجه من صديقته الفنانة لورا عماد.

قدمت لورا عماد العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرتها، ولكنها قررت الابتعاد عن الساحة الفنية بعد زواجها من شريف منير. لكن في العام الماضي، عادت لورا بعد غياب دام 20 عامًا وشاركت في مسلسل "نصيبي وقسمتك".