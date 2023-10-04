انت الان تتابع خبر عودة الأمل: منظمة الصحة العالمية تكشف تطورات مذهلة حول فيروس (نيباه) القاتل! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الثلاثاء بعض التطورات المطمئنة بشأن فيروس "نيباه" القاتل؛ إذ قالت إنه "لم يتم اكتشاف حالات إصابة جديدة بالفيروس منذ 15 سبتمبر في ولاية كيرالا جنوبي الهند".

وتفصيلاً، أدى التفشي السادس للفيروس في الهند منذ 2001 حتى هذا العام إلى معدل وفيات يبلغ 70 في المئة، وأودى بحياة شخصين من بين كل 6 أُصيبوا بالعدوى في غضون أيام قليلة في سبتمبر الماضي؛ ما دفع حكومة الولاية إلى السعي لاحتواء انتشار المرض، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

ونقلت المنظمة عن وزارة الصحة وشؤون الأسرة الهندية قولها إن جميع الحالات المصابة كانت لذكور، تتراوح أعمارهم بين 9 و45 عامًا، وتم رصدها في منطقة كوجيكود بولاية كيرالا.

ولا يوجد حاليًا لقاح لفيروس "نيباه"، الذي ينتشر عن طريق مخالطة الحيوانات المصابة مثل الخفافيش والخنازير.