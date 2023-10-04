انت الان تتابع خبر اوقح متصلة تصعق مبروك عطية وتعترف بدون حياء او خجل: ’’انا عملت كل الذنوب التى تتخيلها وجبت عيل من الحرام‘‘ وضميرى بيعذبني اعمل ايه عشان اكفر ذنوبى؟ .. لن تتخيلو كيف كان رد الشيخ عليها.! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تم تداول فيديو مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حلقة من برنامج الدكتور مبروك عطية. وفي هذا الفيديو تجري مناقشة حادة بين الدكتور ومتصلة اعترفت بقيامها بأعظم الكبائر وتوبتها عنها. لقد أثار هذا الفيديو جدلاً واسعًا بين المشاهدين.

الفيديو يظهر لقاءً مثيرًا بين الدكتور مبروك عطية وإحدى المتصلات، حيث تعترف المتصلة بأعظم الكبائر التي ارتكبتها في حياتها وتعبيرها عن ندمها وتوبتها عنها. وقد تم تصوير هذا اللقاء ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار اهتمام الجمهور وتفاعلهم مع الموضوع.

لا شك أن هذا الفيديو له قوة فعالة في نقل رسالة قوية عن الندم والتوبة، حيث يظهر للمشاهدين قوة التغيير والتحول الذي يمكن أن يحدث في حياة الإنسان. وقد أثار هذا الفيديو العديد من النقاشات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء الناس حول قوة التوبة وقدرة الإنسان على تغيير حياته.

من الجدير بالذكر أن برنامج الدكتور مبروك عطية يعتبر واحدًا من البرامج الدينية الهادفة التي تسعى إلى نشر الوعي الديني والقيم الإسلامية في المجتمع. وعلى مر السنين، قدم الدكتور مبروك عطية العديد من الحلقات المثيرة والملهمة التي تستهدف تحفيز الناس على التغيير والتطور الشخصي.

في النهاية، يمكن القول أن هذا الفيديو يعد فرصة للتأمل والتفكير في قوة التوبة وقدرة الإنسان على التغيير. وقد أثبتت هذه المتصلة بأنه يمكن للإنسان أن يترك ماضيه السيء ويبدأ حياة جديدة مليئة بالتوبة والندم والتحول الإيجابي.