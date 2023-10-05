انت الان تتابع خبر امراة سعودية حسناء تفضح البنات وتحذر الشباب..هذا النوع من الفتيات اهرب منه ولا تسألني لماذا!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت المستشارة الأسرية، رامية الغامدي، عن أسوأ 4 أنواع من النساء، مطالبة الشباب بعدم الزواج منهن.

وقالت خلال مقطع فيديو: "النوع الأول هي المرأة الكذابة التي تكتشف كل يوم خلال فترة الخطوبة كذبة لها حتى لو كانت كذبة صغيرة".

وأضافت: "النوع الثاني هي المرأة النرجسية التي لا تفكر سوى في نفسها فقط، وتطالب بمصاريف واهتمام وفي النهاية لا يعجبها".

وتابعت: "النوع الثالث هي المرأة الشكاكة، التي تسأل عن كل شيء وتفتش في الجوال، ومهما قلت لها لا تقتنع ولا تصدق".

واختتمت: "النوع الرابع هي المرأة أم لسان، التي تسب وتشتم ولا أحد يسلم من لسانها".