انت الان تتابع خبر معجزة عشبة خضرا لذيذة الطعم اذهلت اطباء العالم .. تستخدم بجميع الطبخات و تمنع ارتفاع سكر الدم وتنقي الجسم من كافه السموم..تعرفوا عليها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يستخدم الكثير من الأشخاص عادة الليمون في وصفات التخلص من السموم، ولكن هناك نبات آخر يمكن أن يقوم بنفس المهمة بشكل مذهل ويساعدك على التخلص من السموم في جسمك بسرعة دون تغيير عاداتك الغذائية. دعونا نكتشف هذا النبات!

يُعتبر هذا النبات من أكثر الأطعمة فعالية في تنقية الجسم وإزالة الزئبق من الأعضاء الداخلية. فعالية الكزبرة في هذا المجال تكمن في احتوائها على معادن تساعد في تنقية الجسم من السموم والرواسب المتراكمة فيه. كما أنها تجذب المعادن الثقيلة من الدم وتساعد في تنقية الأعضاء الداخلية وأنسجة الجسم.تعمل الكزبرة بشكل رئيسي على تنقية الكلى والكبد والبنكرياس، وتزيل الدهون من الكبد وتحسن وظائف الكلى وتمنع حصوات الكلى وتحافظ على مستوى السكر الطبيعي والمتوسط في الدم. ووفقًا لوكالة الأبحاث والمعلومات حول الفواكه والخضروات في فرنسا، فإن الكزبرة غنية بالكالسيوم (67 ملغ في 100 غرام) والبوتاسيوم (26.05٪ من القيمة الغذائية الموصى بها) والحديد (12.64٪) والمغنيسيوم (26 ملغ في 100 جرام) والمنجنيز (21.50٪ من القيمة الغذائية الموصى بها).

الكزبرة هي نبات عشبي معمر يتميز بأوراقه الكثيفة والخضراء وبذوره المجففة التي يمكن استخدامها كتوابل في الطبخ. تتميز الأوراق بطعم حمضي مختلف عن البذور. تصل ارتفاع الكزبرة إلى 50 سم ولها رائحة عطرية قوية. تحمل الأوراق العلوية شكلًا جيدًا وتتميز بأزهار صغيرة بيضاء أو وردية. تنمو ثمار صغيرة مستديرة من الأصفر إلى البني. تعتبر الكزبرة نباتًا أصليًا لحوض البحر الأبيض المتوسط وتنمو في مناطق معتدلة وشبه ساخنة في جميع أنحاء العالم.

تحتوي الكزبرة على العديد من المركبات النشطة مثل اللينالول والبورنيول والباراسيمين والكافور والجيرانيول والليمونين والفابينين. بالإضافة إلى الزيوت الدهنية والكومارين والفلافونيدات والفثالات والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والفيتامينات.

تستخدم الكزبرة في الطهي لإضافة نكهة خاصة ولها أهمية اقتصادية وطبية كبيرة. يمكن استخدامها كمضاد للقيء ومسكن للمغص وعلاج للصداع والدوسنتاريا ومطهر ضد الفطريات والبكتيريا ومضاد للديدان المعوية وللوقاية من ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين.

تنمو الكزبرة في المناخات المعتدلة وتفضل الأراضي الصفراء والثقيلة التصريف والتهوية. يتم حصادها عندما تصبح الأوراق صفراء والثمار ناضجة. زراعة الكزبرة جذابة للمزارعين بسبب انخفاض تكلفة الإنتاج وسهولة الرعاية والحصاد والتخزين.

تتطلب مواصفات تصدير الكزبرة أن تكون الثمار سليمة ونظيفة وذات رائحة طبيعية وخالية من الثمار الفاسدة. يجب أن تكون خالية من الحشرات والأمراض وأن لا تقل نسبة الزيت الطيار عن 0.3٪. يجب أن يكون لون الثمار أخضر مائل للصفرة وألا يزيد نسبة الرماد الكلي عن 7٪ ونسبة الرماد الذائب في الحمض عن 5.1٪.