انت الان تتابع خبر أقوى من إبرة الانسولين..نبتة رهيبة تخفض السكر التراكمي بالدم خلال 30 دقيقة.. والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تمتلك بعض النباتات فاعلية كبيرة في خفض مستويات السكر في الدم لذا ينصح الأطباء مرضى السكري بتناولها.

وكشفت دراسة نشرت في مجلة Biomedical Reports الطبية البريطانية، عن فاعلية هذا النوع من النباتات في خفض نسبة السكر في الدم.

أجريت الدراسة على 42 شخصًا يابانيًا تتراوح أعمارهم بين 21 و64 عامًا بمستويات السكر في الدم أعلى من المتوسط.

تناول الأشخاص الأطعمة التي تحتوي على كرنب الكالي مع وجبة عالية الكربوهيدرات، لاختبار مدى فاعلية هذا الخضار على ارتفاع سكر الدم.

بعد 30 إلى 120 دقيقة من تناول وجبة الاختبار، تم تحديد متوسط مستويات السكر في الدم، ليظهر أقل بشكل ملحوظ في مجموعة كرنب الكالي.

وخلص الباحثون إلى أن تناول الكرنب يثبط الزيادات بعد الأكل في مستويات الجلوكوز بالبلازما، خاصة أنه منخفض السعرات الحرارية والكربوهيدرات.