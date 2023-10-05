انت الان تتابع خبر ابهري زوجك ودلعيه النهاردة .. ضعي زيت الزيتون علي القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تهتم الفتيات والسيدات بجمالهم دائمًا ، وذلك من خلال اهتمامهم ببشرتهم وشعرهم واهتمامهم بالجسم، البعض من السيدات يقومون بالذهاب للمراكز الخاصة بالتجميل والاهتمام بكل ما يخص الجمال، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحوا مهتمين بالخلطات الطبيعية أكثر من الذهاب لصالونات ومراكز التجميل والعناية بالبشرة والشعر، هذا وبالإضافة إلى أن استخدام الخلطات الطبيعية غير مكلف وكل المكونات متوافرة في كل بيت، وهنا من خلال سوف نقدم إليكم الخلطة الطبيعية القرنفل مع زيت الزيتون، فتابعونا.

فائدة وضع القرنفل مع زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون له الكثير من الفوائد التي تعود على صحة الإنسان وذلك من خلال وضعه على الشعر أو الجسم أو من خلال وضعه في الطعام وتناوله، أما عن القرنفل فتوجد له فوائد عديدة أيضا وخاصة للشعر، فذا وضعنا المكونين مع بعضهما فستصبح النتيجة رائعة وهي كالآتي:

حماية الشعر من أن يتساقط.

تحسن الدورة الدموية وهذا يؤدي إلى نموه أكثر من أي وقت سابق.

الحفاظ على الشعر من التلف.

الترطيب الكامل للشعر.

التخلص من القشرة.

الحصول على نعومة الشعر ولمعانه.

كيفية عمل خلطة القرنفل وزيت الزيتون.

المقادير المطلوبة

1/4 كوب زيت الزيتون.

1 ملعقة طعام زيت قرنفل.

علبة أو زجاجة بلاستيكية كي تحفظ الخلطة بها.

ناء لعمل الخلطة به.

طريقة العمل

في البداية يجب أن تضعي سيدتي كافة المكونات بالإناء، ثم تقومين بوضع الإناء فوق مياه ساخنة حتى تسخن الخلطة، ثم تقومي بوضعها في فروة رأسك وعلى شعرك واتركيها ثلاث ساعات ثم تغسلين شعرك جيدا، وتتكرر تلك الخلطة مرتين في الأسبوع.