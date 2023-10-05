كوب كسحر متوفر بكل بيت يجهله الكثيرون جبار بإنقاص الوزن وتفتيت دهون البطن والأرداف والتخلص من الكرش المتدلدل في اسبوع فقط بدون رياضة ولا رجيم.!!

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الرياض - روايدا بن عباس - نبات البقدونس هو أحد أنواع النباتات التي تنمو وتزهر في منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويعتبر التوابل الأساسية في معظم الأطباق في جميع أنحاء العالم، سواء كان طازجًا أو مجففًا. ويتميز بمذاقه المعتدل الجيد وتكلفته البسيطة.

يمكنك تحضير واستخدام مغلي البقدونس بسهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

ضع كوب من الماء أو حوالي 250 ملليتر في قدر على النار حتى يغلي.

قطع ربع كوب أو حوالي 15 جرامًا من البقدونس الطازج بعد غسله جيدًا. يمكنك أيضًا استخدام البقدونس المجفف بوضع ملعقتين كبيرتين أو 1 جرام.

ثم ضع الماء المغلي فوق البقدونس في كوب واتركه لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 دقائق.

صفيه ثم اشربه.

يعتمد الكمية المستخدمة من مغلي البقدونس يوميًا على العمر والحالة الصحية لكل فرد. ويمكن استخدام هذا المشروب للتخلص من أملاح الكلى وتفتيت الحصوات في فترة قصيرة. حيث تتكون حصوات الكلى من الأملاح الموجودة في البول، وتكون على شكل بلورات صلبة تختلف في الحجم والموقع. وقد تعيق تدفق البول، مما يمكن أن يسبب عدوى في المسالك البولية أو تلف الكلى أو فشلها.

بعض المواد العشبية يمكن أن تساعد في تقليل خطر تكوين حصى الكلى، ولكنها لا تساعد في تفتيتها. يمكن الاستمرار في تناول هذه الأعشاب أو إضافتها إلى النظام الغذائي بعد التخلص من الحصى، حيث يمكن أن تساعد في تقليل خطر تكوين المزيد من الحصى. ومع ذلك، يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية أو الأعشاب.

من الأعشاب التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر تكوين حصى الكلى، نذكر:

1. بذور الكمون الأسود أو حبة البركة:

أظهرت دراسة أجريت على الحيوانات ونشرت في مجلة Journal of the American Herbalists Guild عام 2011 أن استخدام حبة البركة ساعد في تقليل خطر تكوين حصى أكزالات الكالسيوم بشكل كبير. كما أشارت دراسة أخرى نشرت في مجلة Phytotherapy Research عام 2019 إلى أن مرضى حصى الكلى الذين استهلكوا مستخلصات حبة البركة تحت إشراف طبي لاحظوا اختفاء الحصى أو تقليل حجمها مقارنة بالذين لم يتناولوا هذه المستخلصات. ومع ذلك، من المهم عدم استخدام أي مستخلصات عشبية دون استشارة الطبيب.

يجب أن يتم توجيه الاهتمام لتوجيهات الطبيب قبل استخدام أي منتج عشبي أو دوائي. يجب أن يتم استشارة الطبيب قبل البدء في استخدام أي نوع من المنتجات العشبية.

تتميز حبة البركة بفوائدها العديدة والمتنوعة. فهي تساعد في زيادة طرح حمض اليوريك من الجسم، وبالتالي تقلل من خطر تكوين حصى الكلى. كما أنها تحتوي على مركبات تساهم في تكوين الحصوات في المراحل المبكرة، مما يجعلها فعالة في الوقاية من تكوين الحصى.

بالإضافة إلى حبة البركة، هناك بعض الأعشاب الأخرى التي تساعد في الوقاية من حصى الكلى. فالكركديه يحتوي على مركبات تساهم في تقليل تكوين الحصى وتخفيف الألم الناتج عنها. أما الريحان، فهو يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات التي تساهم في الحفاظ على صحة الكلى. ونبات القراص يحتوي على مركبات تساهم في إذابة حصوات الكالسيوم الكلوية. وأخيراً، بذور الحلبة تستخدم بشكل شائع في شمال أفريقيا للتقليل من خطر تكوين حصوات الكلى والتخلص منها.

على الرغم من فوائد هذه الأعشاب في الوقاية من حصى الكلى، إلا أنه يجب إجراء المزيد من الدراسات السريرية لتحديد تأثيرها وآثارها الجانبية المحتملة. وبالتالي، يُنصح بالتشاور مع الطبيب قبل استخدام أي من هذه الأعشاب كعلاج لحصى الكل