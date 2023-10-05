انت الان تتابع خبر كارثة ستهز الوسط الفني خلال أيام فقط.. المنجمة ليلى عبد اللطيف تفزع قلوب المصريين بنبوءة مخيفة مفزعة الاولى من نوعها... لن تصدقوا من تقصد هذه المرة.! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - عادت العرافة الشهيرة ليلى عبد اللطيف لتتصدر محركات البحث ومنصات التواصل مرة أخرى بعد تحقق عدد من توقعاتها السابقة. وفي توقعاتها الجديدة، أشارت ليلى عبد اللطيف إلى أن عالم الفن سيشهد موجة حزن خلال الستة أشهر الأولى من عام 2023، بالإضافة إلى تشييع جماهيري كبير.

وأضافت أيضًا أن الوسط الفني سيشهد اعتزال شخصية قوية جدًا بعد اكتشاف فضيحة كبيرة تهز الوسط الفني، وسوف تلعب وسائل التواصل الاجتماعي دورًا كبيرًا في الكشف عن تفاصيل هذه الفضيحة في عام 2023. وتابعت ليلى عبد اللطيف بالقول إن الفنان فضل شاكر سيخرج من مخيم عين الحلوة، ومن المتوقع أن يبقى الفنان محمد رمضان في مكانته كـ "نمبر وان"، بينما ستعود الفنانة شيرين للوقوف على رجليها. وتوقعت أيضًا ظهور فيلم سينمائي أو مسلسل تلفزيوني يجسد شخصية الفنان الراحل عمر الشريف وحياة الفنانة فاتن حمامة.