أقوى من إبرة الانسولين.. مشروب من الطبيعية هو الحل الرباني يخفض السكر في الدم فوراً ويقلل من مستوى الكوليسترول .. جربه ولن تندم ابداً

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الرياض - روايدا بن عباس - تشير الدراسات العلمية إلى أن عصير الشمندر (البنجر) يحمل العديد من الفوائد الصحية. فقد أظهرت الأبحاث أن تناول عصير الشمندر يمكن أن يساهم في خفض مستويات السكر في الدم بشكل فعال في غضون 15 دقيقة فقط. يحتوي عصير الشمندر على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية الطبيعية التي تعزز صحة الجسم وتمنحه لونًا أرجوانيًا غنيًا. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مضادات الأكسدة القوية والنترات التي تعتبر مفيدة للجسم.

تلعب هذه المركبات الكيميائية الهامة دورًا بارزًا في العمليات الغذائية التي تحدث في الجسم، والتي قد تساهم في الوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري. يتم تخزين النترات في جذور الشمندر، وهو ما يشترك فيه مع الكرفس والجرجير والفجل، حيث تعتبر جميعها مصادر غنية بالنترات. ومن المثير للاهتمام أن الشمندر الذي يتم حصاده في الصيف يحتوي على تركيزات أقل من النترات مقارنة بتلك التي يتم حصادها في الخريف، وذلك بسبب تأثير التعرض للضوء على تراكم النترات. ومع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك يعزز من تدفق الدم إلى الأعضاء المختلفة، وهو ما يمكن أن يؤثر على مرضى ضغط الدم. لذا، يُنصح المرضى بالتشاور مع الطبيب قبل تضمين الشمندر في نظامهم الغذائي.