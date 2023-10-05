انت الان تتابع خبر جميلة قناة الجزيرة‘‘غادة عويس’’ تصفع زميلها الاعلامي على الهواء وتلقنه درساً بالأدب بعدما تجاوز واعتدى عليها بهذا الفعل؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في ظاهرة ليست الأولى ولا يمكن ان تكون الأخيرة هاجم مغرد اماراتي شهير المذيعة الأشهر في قناة الجزيرة غادة عويس الان ان نشوة الانتصار لم تدم طويلاً حيث تلقى المدون الإماراتي المدعو إبراهيم بهزاد رداً صاعقاً وملجماً من الإعلامية اللبنانية والمذيعة بقناة “الجزيرة” غادة عويس، بعد تطاوله واعتداءه عليها لفظيا.. ما جعله أضحوكة أمام الملايين من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد أن نشر “بهزاد” تغريدة تساءل فيها: “أين هي برامجها و ما خفي أعظم و أين هم المحللين الذين يتحدثون عن الاحتلال العسكري و يتباكون على الدول العربية .. وأين صوت فيصل القاسم عن تدخلات تركيا في بلاده و تباكي جمال ريان و دموع خديجة بن قنة و عويل وردّت “عويس” على تغريدة المدون الاماراتي بقولها: ” مع اني لا اعرفك ومع انك تعيش تحت نظام بوليسي يجبرك على شتمي، اقول لك بكل محبة اني ضد العنف والظلم اينما كان ولذلك اتمنى أن يتفاهم الكرد والاتراك وان توقف السعودية حربها باليمن وان يتوقف تآمر الامارات وان ترفع الدول ال٤ حصارها عن قطر وان تنعم الامة بالحرية والازدهار وتتحرر فلسطين!”.

وتشتهر غاده عويس بردودها المفحمة وحواراتها القوية حيث تمتلك حجة قوية امام جميع محاوريه

وأمام الردّ الملجم من الإعلامية اللبنانية، لم يجد المدون الإماراتي إلا تلك الاسطوانة المشروخة التي اعتاد الذباب الالكتروني ترديدها عن والد “عويس” في محاولة بائسة لتشويهه

وردّت “عويس” على مزاعم “بهزاد” قائلة: “مؤسف أن يكون مستواك بهذه الحقارة وهذا الجهل! لا أخلاق ولا دين ولا علم! على اي حال لا جلَدَ لي بتاتاً على مناقشة الجُهّال! للناس أن تتولّاك هنا ولله أن يتولاّك لاحقاً.