انت الان تتابع خبر علامات الساعة ظهرت في مصر.. عريس يصرخ بهستيريا في ليلة الدخلة ويهرب من غرفة النوم بعد أن اتفرج هذه المفاجأة الكارثية بين أقدام العروسة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة مقطع فيديو لشاب مصري يتحدث فيه عما حدث له في ليلة دخلته مع عروسه التي أختارها بملئ إرادته.

وظهر في الفيديو شاب يدعى يسري شوقي وهو يتحدث عن موقف غريب حدث له أثناء دخلته قلما يحدث لأناس غيره حسب وصفه.

وقال يسري أنّه تفاجأ بأن زوجته التي تدعى منى ذكر وليست أنثى حيث دلل على ذلك بالقول أنها تملك عضو ذكري مثلها مثل بقية الرجال

.وخرج يسري مناشدا الجميع التدخل لحل مشكلته هذه حيث قال أنه تعرض للخداع من أهل العروس إذ أوهموه أنّ الفتاة التي تزوجها أنثى بينما هي على العكس من ذلك ذكر

وتفاعل الكثير مع الفيديو حيث أبدى البعض تضامنهم مع العريس فيما تفاجأ البعض الأخر من الأمر ووصفوه بالحدث النادر الذي لا يتكرر.