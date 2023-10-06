انت الان تتابع خبر ممنوع دخول العزاب .. فتاة سعودية مراهقة وضعت زيت الزيتون على هذه المنطقة من جسدها في ليلة الزفاف وبعد 10 دقائق حدثت المفاجأة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت سيدة سعودية عن تجربتها الرائعة مع زيت الزيتون في ليلة الدخلة، موضحة أنها كانت تعاني من بعض المشاكل في الجسم مثل الخلايا الميتة خصوصاً في الوجه.

، بالإضافة إلى خشونة بعض المناطق، وعندما اقترب موعد زفافها لجأت إلى زيت الزيتون وداومت على استخدامه حتى جاء موعد الزفاف وكانت بشرتها قد اصبحت ناعمة ورطبة وخالية من العيوب. زيت الزيتون في ليلة الزفاف

في رسالة بعثتها إلى احد المواقع الاستشارية، قالت سيدة سعودية أن زيت الزيتون ساعدها قبل الزفاف في تنعيم وترطيب جسمها والتخلص من خلايا الجلد الميتة التي كانت تؤرق حياتها وتمثل مصدر قلق وازعاج لها.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل تجربة السيدة السعودية مع زيت الزيتون.

فوائد زيت الزيتون يمتاز زيت الزيتون عن مرطبات البشرة بأنه يصل إلى أعماق الجلد؛ مما يشكل درعا دائما للحفاظ على رطوبة البشرة وجعلها ناعمة ونضرة. و لتحقيق الفائدة المثلى يفضل شراء زيت الزيتون البكر النقي الممتاز؛ لأنه يحتوي على جميع العناصر التي تفيد البشرة

فيما يلي نقدم لك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام زيت الزيتون للعناية ببشرت

• اعلمي أن البشرة قد لا تمتص زيت الزيتون بسرعة، لكن فائدته تدوم لوقت أطول.كشفت سيدة سعودية عن تجربتها الرائعة مع زيت الزيتون في ليلة الدخلة، موضحة أنها كانت تعاني من بعض المشاكل في الجسم مثل الخلايا الميتة خصوصاً في الوجه، بالإضافة إلى خشونة بعض المناطق، وعندما اقترب موعد زفافها لجأت إلى زيت الزيتون وداومت على استخدامه حتى جاء موعد الزفاف وكانت بشرتها قد اصبحت ناعمة ورطبة وخالية من العيوب. زيت الزيتون في ليلة الزفاف

في رسالة بعثتها إلى احد المواقع الاستشارية، قالت سيدة سعودية أن زيت الزيتون ساعدها قبل الزفاف في تنعيم وترطيب جسمها والتخلص من خلايا الجلد الميتة التي كانت تؤرق حياتها وتمثل مصدر قلق وازعاج لها.

وفي هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل تجربة السيدة السعودية مع زيت الزيتون.

فوائد زيت الزيتون للبشرة. يمتاز زيت الزيتون عن مرطبات البشرة بأنه يصل إلى أعماق الجلد؛ مما يشكل درعا دائما للحفاظ على رطوبة البشرة وجعلها ناعمة ونضرة. و لتحقيق الفائدة المثلى يفضل شراء زيت الزيتون البكر النقي الممتاز؛ لأنه يحتوي على جميع العناصر التي تفيد البشرة.

فيما يلي نقدم لك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام زيت الزيتون للعناية ببشرتك

• اعلمي أن البشرة قد لا تمتص زيت الزيتون بسرعة، لكن فائدته تدوم لوقت أطول.

يفضل المواظبة على استخدام زيت الزيتون بشكل يومي.• من الأفضل دهن الجلد وهو رطب بالماء، وهذا سيخفف من شعورك بالانزعاج من دسامة زيت الزيتون، كما يمكنك أن تخلطي القليل من عصير الليمون مع زيت الزيتون هذا سيعطيك فائدة أكثر ويمنحك شعورا منعشا.

• استبدلي مرطبات البشرة بزيت الزيتون، وادهني الجلد الجاف على أي جزء من جسمك (الوجه والمرفقين والقدمين ، الخ).

• يمكنك إضافة زيت الزيتون إلى العديد من الوصفات الطبيعية التي تستخدمينها كقناع لوجهك، ومن الخلطات المفيدة :