معجزة الرحمة والشفاء لكل مريض... مشروب منزلي ساخن أصفر اللون لكنه رقم ١ للقضاء على الكرش نهائيا ومنع تراكم الكوليسترول وينهي معاناة التهاب المفاصل المزمنة الى الابد.؟!



الرياض - روايدا بن عباس - يبحث العديد من الأشخاص عن مشروب يساعد في تسريع عملية فقدان الوزن والتخلص من الوزن الزائد. وعلى الرغم من أن الكثير من الناس يعرفون أهمية شرب الماء للحفاظ على صحة الجسم، إلا أن هناك مشروبًا سحريًا يمكن أن يكون فعالًا جدًا في تحقيق هذا الهدف.

تشتهر بعض المشروبات، على رأسها الماء والشاي الأخضر بقدرتهما على دعم عملية فقدان الوزن. يعتبر الماء أحد العناصر الغذائية الأساسية ويعزز الشعور بالشبع، بينما يقوم الشاي الأخضر بحرق الدهون بشكل فعال. ولكن وفقًا لدراسة نشرت في مجلة "Annals of Family Medicine"، فإن هناك مشروبًا يفوق جميع المشروبات الأخرى في دعم عملية فقدان الوزن بشكل سريع وفعال.

توصلت الدراسة إلى أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين قلة شرب الماء والسمنة، مما يعني أن زيادة تناول الماء يساعد في فقدان الوزن. ولكن المقال الذي نشرته مجلة "Eat This, Not That" كشف أن هناك مشروبًا ساخنًا يتفوق على جميع المشروبات الأخرى في دعم عملية فقدان الوزن بسبب خصائصه الفريدة.

ووفقًا للخبيرة في التغذية، الدكتورة تيريسا بيست، فإن شرب ماء الكمون الساخن يساعد في فقدان الوزن بشكل فعال. يمكن إعداد مشروب الكمون بسهولة في المنزل عن طريق غلي بذور الكمون المجففة، والتي تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الأمعاء وتقلل الالتهابات وتحمي من أمراض السرطان.

أجريت تجربة سريرية صغيرة تشمل 88 امرأة بدينة، حيث تناولت مجموعة تجريبية من النساء الزبادي مع الكمون مرتين يوميًا، بينما تناولت المجموعة الضابطة الزبادي بدون كمون. أظهرت النتائج أن النساء اللائي تناولن الكمون فقط، فقدن وزنهن بشكل كبير وتراجعت لديهن مؤشرات السمنة والدهون. وانخفضت مستويات الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية في الدم وكوليسترول "LDL" (السيئ)، وارتفعت مستويات الكوليسترول الجيد "HDL".

تضيف الخبيرة بيست، موضحة أن ماء الكمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال مساعدة الخلايا على الاستجابة بشكل صحيح للجلوكوز والأنسولين. يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى تخزين الجلوكوز في خلايا الإنسان بنسب تزيد عن احتياجات الخلية من الطاقة والتي تتحول بدورها إلى دهون.

واشار المقال إلى الطريقة المثلى لتحضير ماء الكمون، حيث يجب نقع ملعقة كبيرة من بذور الكمون في كوب أو اثنين من الماء طوال الليل.

وفي الصباح التالي، يجب غلي المزيج لمدة 5 دقائق، وبمجرد أن يبرد الماء، يجب تصفيته من البذور، ويمكن تناوله ساخنا أو باردا بحسب الرغبة، ونصحت الخبيرة بإضافة القرفة لتحسين نكهته.