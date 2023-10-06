انت الان تتابع خبر عريس سعودي يتزوج اربع فتيات مغربيات في ليلة واحدة..وما حدث نهاية الليله كان كارثي بحق!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثار مقطع فيديو متداول لرجل بالزي الخليجي يتوسط أربع فتيات مغربيات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو الرجل وهو يرتدي الزي الخليجي، ويجلس متوسطا 4 فتيات ، ترتدين ملابس العرس المغربي.

وأبان الفيديو الرجل وهو يتحدث مع الفتيات ويبتسم ، فيما ابتسمت الفتيات أيضا، وسط تردد أنباء عن زواجه من الفتيات الأربعة في ليلة واحدة.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب مغرد: "ماشاء الله وشو سبب زواجهن منه وموافقتهن!". وتابع مغرد: "مجرد تصوير وتمثيل".

وأضاف مغرد : "والله هذا كان تصوير عرض أزياء وهذا الشخص له مدة طويلة أي حدث يدخل نفسه ويستغل الفرصة لتصوير مقاطع تلاقي البنات حتى اسمه لا يعرفونه فقط إثارة جدل".