انت الان تتابع خبر لم يهتم لصرخاتها الهستيرية.. عروس سعودية تدخل العناية عندما أخرج العريس أمامها شيئاً صادم وضخم.. أراد تطبيق وصية أمه الحشرية فحدثت الكارثه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسببت وصية غريبة من أم سعودية لابنها العربس في نقل العروس الشابة للعناية المركزة.

ووفقًا لما أوردته مواقع إخبارية عربية، فإن العروس الشابة دخلت منزل زوجها بعد حفل الزفاف الجميل، وتوقعت أن تكون خطوتها الأخيرة كعازبة، لكنها لم تدرك أنها قد تكون الأخيرة في حياتها.

فبدلاً من أن يقبل الزوج خد عروسه، فاجأها بثلاث صفعات ليُظهر لها "العين الحمراء"، وانتهى به الأمر ببركة من الدماء الحمراء، وعروس في غيبوبة تتأرجح بين الحياة والموت.

وبعد 3 ساعات من انتهاء مراسم الزفاف، امتلأت صالات المستشفى بعدد كبير من أقارب العروس الذين جاؤوا لمعرفة سر وجودها في وحدة العناية المركزة وسبب تواجدها، وكان رجال الشرطة يقفون على باب الغرفة.

وأثيرت تساؤلات وشكوك حول سبب دخولها المستشفى بعد زواج دام ثلاث ساعات، حتى تحدث زوجها للشرطة عن ملابسات الحادث، قائلاً: "بعد انتهاء مراسم الزفاف في إحدى قاعات الأفراح، عدنا إلى المنزل في جو من الفرح والسعادة."

وتابع: "كانت وصية أمي بالنسبة لي في تلك الليلة أن أضرب زوجتي في ليلة الزفاف حتى تخاف مني وترى العين الحمراء منذ البداية."

قال سليم بصوت مكسور: "كنت أصغر إخوتي، وكنت دائمًا مطيعًا لوالدتي، التي لم تحب يومًا أن تغضبني. عندما طلبت مني أن أكون رجلًا في ليلة زفافي، لم أتردد في القيام بذلك. لم أكن أرغب في خيبة أملها كما فعل إخوتي من قبل."

وأضاف: "في تلك الليلة، صفعت زوجتي على وجهها ثلاث مرات، لأثبت لها أنني الرجل وصاحب الكلمة منذ البداية. لكنها لم تكتفِ بذلك، بل قامت بضربي وشتمي بسبب تصرفي."

وأكمل قائلاً: "تطورت المشكلة بيننا إلى شجار لفظي عنيف، فقررت أن أستخدم قطعة حديد من المطبخ وضربتها بها. نتيجة ذلك، دخلت زوجتي مي في غيبوبة تامة، مما دفعني للاتصال بوالدها ووالدتها، اللذين كانا يبكيان بسبب انفصالهما. جاءوا ليروا ابنتهما ترتدي ملابس الزفاف وتبلل بدمائها."

ثم قام والد مي بالاتصال بالشرطة واصطحبها إلى أقرب مستشفى. وبعد إجراء الفحوصات، تبين أنها تعاني من كسر في الجمجمة والحوض.