انت الان تتابع خبر ممنوع دخول على أصحاب القلوب الضعيفة منعًا باتًا.. سيدة مصرية تخرج من القبر بعد 3 أيام وتبلغ عن جرائم زوجها للشرطة.. صراخ ورعب هز العالم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نجت سيدة مصرية بأعجوبة من الموت، بعدما دفنها زوجها حية لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يسمع المارة استغاثتها وينقذها أحدهم.

وروت أميمة عبد الجابر التي عرفت بلقب “سيدة المنيا”، التفاصيل المروعة لما حدث معها، بعدما قام زوجها بدفنها في محاولة منه للتخلص منها بأسهل الطرق الممكنة دون أن يثبت ارتكابه للجريمة. وذلك للحصول على معاش ورثها.

رفضت السفر

وقالت سيدة المنيا أميمة عبد الجابر في مداخلة عبر برنامج “هي وهما” على فضائية الحدث اليوم، إن خلافاً وقع بينها وبين زوجها بعد رفضها السفر للعمل في الخارج.

وقرر زوج سيدة المنيا أن يتخلص، فقام بوضع منوم لها في العصير ودفنها في مقبرة في مصر الوسطى شمال الصعيد.وأشارت السيدة إلى أنها لم تشعر بشيء إلا حين استيقظت من تأثير المخدر ووجدت نفسها في مكان مظلم.

رعب وأمور غريبة

وقالت: “كل ما أفوق أصوت ويغمى عليا تاني”.

وأكدة سيدة المنيا أنها كانت ترى أشياء مرعبة وغريبة في المكان الذي دفنت به.

وأردفت: “كل يوم كنت أصرخ بأعلى صوتي لحد ما في اليوم التالت سمعني حدا.. وفتحوا المقبرة وطلعوني”.

سوء اختيار

وتحدثت أميمة عبد الجابر عن معاناتها مع زوجها، قائلة إنها تزوجته دون رضا أهلها وأصرت عليه بشكل كبير.

واضطرت أميمة أن تتحمل سوء اختيارها، مشيرة إلى أنه بعد سفرها للعمل في الخارج كممرضة استولى زوجها على راتبها بالقوة وهددها بمنع ابنتها عنها.واضطرت أميمة أن تتحمل سوء اختيارها، مشيرة إلى أنه بعد سفرها للعمل في الخارج كممرضة استولى زوجها على راتبها بالقوة وهددها بمنع ابنتها عنها