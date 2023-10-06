انت الان تتابع خبر فضيحة الموسم تجعل تامر حسني في نص هدومه.. شاهد: بسمة بوسيل مع احمد أبو هشيمة في فندق بإسبانيا و متابعون"فين الكعبة اللي زرتيها قبل شهور.. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تثير الفنانة المغربية بسمة بوسيل الجدل بعد انفصالها عن الفنان المصري تامر حسني، من خلال إطلالاتها الجريئة التي لم تعتاد عليها في السابق. وقد نشرت بسمة بوسيل صورة لها شبه عارية أثناء تواجدها في حمام السباحة خلال إقامتها في إحدى المنتجعات الإسبانية.

وقد أرفقت بسمة بوسيل الصورة بتعليق غامض قائلة: "هذه المرة ضحكت في الأماكن التي بكيت فيها.. شكرًا لك إسبانيا على لطفك هذه المرة".

تلقت بسمة بوسيل العديد من الانتقادات من قبل متابعيها، حيث يقترب عددهم من التسعة ملايين متابع، الذين استنكروا جرأتها وتعريها خاصة بعد أن أعلنت عن أداء العمرة قبل بضعة أشهر. وقد قالت إحدى المتابعات: "أين العمرة والكعبة التي زرتهما؟".

وعلقت أخرى قائلة: "اخلعي المزيد من ملابسك لتزيد فرصتك في الأناقة". وانتقد آخر جرأتها بعد الانفصال قائلاً: "بعدما تخلى عنك الرجل، انفضحتي".

وتساءلت أخرى قائلة: "هل هي قالعة أم أنني أرى الأمور بشكل خاطئ؟". ويأتي ذلك بعدما زعمت صفحة "شاربليتا"، المعروفة بنشر الفضائح، أن بسمة بوسيل تتواجد حاليًا في فندق The Wave Ibiza برفقة رجل الأعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة.

تشير التقارير إلى وجود علاقة عاطفية تجمع بين أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل، حيث يقضي الثنائي وقتًا ممتعًا معًا بعيدًا عن أعين الإعلام العربي. وتؤكد "شاربليتا" أن هذه ليست المرة الأولى التي يسافر فيها الثنائي خارج مصر، حيث قضيا عدة أيام في اليونان سابقًا.

تدعم الأخبار هذه الروابط بصورة للثنائي، يمكن رؤية الصورة عبر الرابط التالي: