انت الان تتابع خبر بعد الإعصار الذي ضرب البلاد ودمرها: وزيرة الخارجية الليبية تظهر في محل كوافير بتركيا وما كانت تفعله اثار غضب الجميع!!تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورة لها وهي في صالون تجميل في تركيا.

ونشر أحد الصحفيين الليبيين الصورة على حسابه في تويتر، وزعم أنها للوزيرة وهي تجلس في صالون تجميل باهظ التكاليف في تركيا. وتعرضت المنقوش لانتقادات كثيرة بسبب هذا التصرف، خاصة في ظل الكارثة التي تعاني منها البلاد جراء الفيضانات والإعصار والعديد من الأرواح التي فقدت. وجاءت هذه الصورة بعد أيام قليلة من لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في روما.