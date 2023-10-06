انت الان تتابع خبر سرُّ الغموض الجوي: أجسام طائرة مجهوله تثير الفزع حول العالم اجمع ... والدول تترقب تقرير من وكالة ناسا لكشف الحقيقة! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعرضت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لتوقف حفلها في مدينة أغادير المغربية بسبب الزلزال الذي ضرب المنطقة ليل الجمعة. وفي فيديوهات متداولة، ظهرت نجوى كرم وهي تصعد على المسرح لتقديم حفلها ضمن مشاركتها في مهرجان تيميتار بمدينة أكادير. ومع وقوع الزلزال، قررت الفنانة اللبنانية اعتذار عن الحفل حفاظاً على سلامة الجميع وتطبيقاً للتعليمات الأمنية.

كانت نجوى كرم تأتي لتقديم الفرحة والمتعة للجمهور في المغرب، ولكن الظروف الطارئة دفعتها لاتخاذ قرار وقف الحفل. وقد انضمت نجوى كرم إلى فعاليات مهرجان تيميتار، حيث أدى كل من أحواش إداوتنان والعربي إمغران ومنال بنشليخة أدوارهم قبل حدوث الزلزال.توقف الحفل بسبب الزلزال، وغادر الجمهور المكان بعد انتهاء الحدث. ويعتبر هذا الحادث تذكيراً بأهمية السلامة والالتزام بالتعليمات في مثل هذه الظروف الطارئة.