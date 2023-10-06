انت الان تتابع خبر توقعات المنجمة العالمية ليلى عبد اللطيف تتحقق بحذافيرها.. تشييع جماهيري محزن وحداد يلف شوارع العراق!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد الكارثة التي هزت العراق وأدت إلى تحول حفل زفاف إلى مأتم، حيث اشتعلت النيران في قاعة العرس.

ولم يتمكن الحضور من الهروب واستهلكت النيران أجسادهم، انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتوقعات ليلى عبد اللطيف بشأن العراق.

ظهرت المتنبئة ليلى عبد اللطيف برفقة أحد الإعلاميين اللبنانيين وهي تتحدث عن تفاصيل هذا الحفل وكأنها كانت على علم ودراية بما سيحدث، حيث قالت: "خبر صادم ينتشر في حفل زفاف في العراق، وهذا الخبر سيحول أجواء الفرح إلى أجواء حزن ومأتم."

ومن ناحية أخرى، استعادت ليلى عبد اللطيف شهرتها بفضل توقعاتها الصحيحة في الأحداث الأخيرة، بدءًا من الزلزال العنيف الذي ضرب تركيا، وصولًا إلى تطورات الحرب في شرق أوروبا، وانتهاءً بالزلزال الأخير في المغرب.

أصبحت سيدة أعمال ومتنبئة عربية ذات شهرة عالمية، ومع انتشار هذه الأحاديث والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يستمر الجدل حول دقة توقعاتها وتأثيرها على الرأي العام.