انت الان تتابع خبر أجمل مذيعة عربية تتعرض لتعذيب اجرامي من زوجها.. يفعل المستحيل بجسدها ويجبرها على فعل هذا الشيء المخجل طول الليل حتى الصباح دون ذرة رحمة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تهتم بنشر أخبار المشاهير، تصريحات مذيعة شهيرة في قناة الحدث الاخبارية.

والتي أدلت بها عبر حسابها الشخصي في وقت سابق. وقد أثارت هذه التصريحات صدمة كبيرة لدى الجمهور.

فقد قامت الإعلامية الجميلة آلاء عبدالعزيز بسرد تفاصيل مؤلمة عن العذاب والإهانة التي تعرضت لها على يد زوجها، قبل أن تقرر خلعه والاحتفال بقرار المحكمة بالطلاق.

وقد أكدت آلاء أن زوجها كان يعاملها بقسوة وسادية مفرطة.

وتفاصيل القصة تبدأ عندما قامت المذيعة الشهيرة آلاء عبدالعزيز بالاحتفال عبر حسابها على فيسبوك بحصولها على حكم الخلع من زوجها.

وقد كتبت بسعادة قائلة: "أنا حرة الآن بعد سنتين من المعاناة في محاولة الحصول على الحرية".

واستمرت قائلة: "أخيرًا.. لم أشعر يومًا بالفرحة التي شعرت بها عند صدور حكم الخلع.

أرجوكم احتفلوا معي". وتوالت التعليقات من المتابعين على منشور المذيعة، حيث أبدوا استغرابهم من المعاناة التي تحدثت عنها في تلك التصريحات

قالت الإعلامية المصرية الجميلة، آلاء عبد العزيز، إنها لم تعيش مع زوجها في استقرار سوى شهرين فقط بعد الزواج. وبدأت الغيرة تسيطر عليها، مما دفعها لمنعها من الخروج من المنزل وحبسها داخله.

صدم الجمهور عندما كشفت أنه كان يطفئ السجائر في جسدها ويلقنها ضربًا مبرحًا ويجبرها على اللجوء إلى النوم داخل الحمام للهروب منه.

وأفادت بأنها كانت تشعر بالخوف والرعب في كل مرة ترى والدها يقترب منها. كانت تعيش في حالة من القلق المستمر والتوتر النفسي. وكانت تعاني من آثار نفسية سلبية بسبب تعاملها مع والدها العنيف.

وقد قررت آلاء أن تتخذ إجراءات قانونية ضد والدها وأن تبلغ السلطات عن جرائمه. وبعد التحقيقات وجمع الأدلة، تم اعتقال والدها وتقديمه للمحاكمة

وبفضل شجاعتها وإصرارها على العدالة، تم الحكم على والدها بالسجن لمدة طويلة بتهمة العنف الأسري والاعتداء على ابنته.

وبعد الحكم، شعرت آلاء بالراحة والتخفيف من همومها. وتمكنت من البدء في بناء حياة جديدة بعيدًا عن العنف والتعذيب الذي تعرضت له في الماضي.

وتحاول آلاء الآن أن تساعد النساء اللواتي يعانين من العنف الأسري وتشجعهن على الكشف عن جرائم أزواجهن ومحاربة هذه الظاهرة السلبية في المجتمع.