انت الان تتابع خبر العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تُفجّر مفاجأة كبرى عن ملك المغرب وتصدم جميع المغاربه... لن تصدق ماذا توقعت هذه المرة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العرّافة اللبنانية ليلي عبد اللطيف ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تحققت توقعاتها في المغرب. وكانت توقعات عبد اللطيف قد أشارت في وقت سابق إلى حدوث زلزال في المغرب هذا العام، بالإضافة إلى محاولة اغتيال رئيس تونس.

وفي ليلة رأس السنة، صرحت ليلي عبد اللطيف قائلة: "سوف يشهد المغرب هزات أرضية وحزنًا شديدًا، بالإضافة إلى ملكه محمد السادس". وأتت توقعاتها ببشرى للمغاربة بتحسن في مستوى المعيشة، وانتعاش في قطاع السياحة، وتوفير فرص عمل جديدة للعاطلين. كما توقعت ارتفاع أسعار النفط وحل جميع المشاكل المتعلقة بالمغرب.