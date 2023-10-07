انت الان تتابع خبر ميشال حايك يبشر بخراب العالم بأكمله ويثير فزع جميع المصريين والسعوديين ما عدا دولتين الأردن والإمارات والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف العرّاف اللبناني ميشال حايك توقعاته المستقبلية في بلده لبنان وفي عدد من الدول العربية، بدءًا من السعودية ومصر.

فيما يتعلق بلبنان: سيتم فرض الإقامة الجبرية بأسلوب قاس وصادم على عدد من الوجوه والشخصيات، مما يشبه العقوبة. سيواجه نادر الحريري انتكاسات تتراكم في أيامه.ستتعرض حصانة ميرنا الشالوحي لهزة صغيرة.

سيتم تنفيذ عملية قضائية كومندوس، ولن يتوقف العمل عند عقلية التهديد.

سأردد على مسمع مروان حمادة مطلع أغنية الراحل وديع الصافي "لوين يا مروان. - سيتم تكرار سيناريو "الدرونز" التي توجهت إلى بيت الكاظمي في لبنان بمشاهد مختلفة سنقرأ المزيد من الورقات النعوية الرسمية وسيتم الإعلان عن حالة الحداد لعدة أيام.

بالرغم من جميع أدواره ونجاحاته، سيتلقى إبراهيم كنعان إشارات قلقة.

سيكون الكادر الشمعوني صغيرًا على الساحة مع جميع أحداثه.

ستواجه ترايسي شمعون معركة بعد معركة.

ستشهد الكنيسة الأرثوذكسية إعصارًا دينيًا وشعبيًا، وسيكون للنتائج دقة وحساسية.

ستتعرض بعض الوجوه الإعلامية ومقدمي البرامج للخطر حيث سيتم مطاردتهم من مكان إلى مكان، حتى داخل الاستديوهات.

بالنسبة للسعودية:

ستتحول إحدى الاحتفالات المرتبطة بالمملكة ومحمد بن سلمان إلى حدث استثنائي، وسيكشف الأمر عن الأسلوب الفظيع الذي سيتم فيه تنفيذ خطة الانتقام من الأمير محمد بن سلمان، مع كشف التفاصيل المروعة للمخطط.

سيحدث لقاءًا يشبه القمة بين أقطاب مختلفين في الحرم المكي.

سيتم تصفية بعض الحسابات داخل الحرم المكي.

هاجس الانتقال غير السلس لمقاليد الحكم سيجعل الأمير محمد بن سلمان يسابق الزمن نحو العرش. يتصاعد التوتر والاحتقان بين بايدن والأمير محمد بن سلمان، ويتجاوز حدود الحرب الباردة. كل شيء في الرياض سيتغير. خبر عبور طائرة في سماء السعودية يهز المملكة والمنطقة. رمز ديني سعودي يلقي بظلاله على المشهد. الملك سلمان يفاجئ العالم ويجعل الجميع في انتظاره. هذا العام سيكون عام محمد بن سلمان. في ليلة مضيئة مثل ضوء القمر، ستتحول العلاقات السعودية الإيرانية من ضفة لأخرى. العلامة المميزة في المملكة هذه المرة ستكون الأمير خالد بن سلمان. ستشهد بورصة الأسهم والأسواق المالية حالة من الاضطراب لبعض الوقت. محاولة تهريب شخصية خارج المملكة بأسلوب مشابه للمغامرات السينمائية.مصر تشهد هجمة وإقبالًا على العقارات من الداخل والخارج. الإخوان المسلمون يشنون هجمات عنيفة وشرسة، وهدفهم هو الأزهر وشيخه. نجاحات عمرو وعماد الدين أديب في مرصد الأعين الفارغة. صدمة قوية للكرة المصرية. تشهد المياه المصرية ما يشبه الثورة والانقلاب. شرم الشيخ يستعيد عزته ويتغلب على محاولات القمع. سنشهد علامات غريبة في الأهرامات وحولها، أضواء وأجسام وتحركات غامضة تدهش العلماء وتحير المتابعين. الرئيس السيسي سيبقى محط أنظار العالم وسيحقق أعلى نسبة تأييد بين الرؤساء.

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الفن المصري يحتل مكانة مرموقة في عالم التتويج والتكريم، سواء في قديمه أو جديده. يتميز الفن المصري بتنوعه وثرائه، حيث يعكس تاريخ وثقافة البلاد بشكل فريد. يعتبر الفن المصري من أهم العناصر التي تشكل الهوية الوطنية للشعب المصري.يشعر الشعب المصري بحزن عميق على مدى النيل، وذلك بسبب التحديات والمشاكل التي تواجهها البلاد فيما يتعلق بالمياه والري. تعتبر مياه النيل مصدر الحياة للمصريين، وتلعب دورًا حاسمًا في الزراعة والصناعة والشرب. ومع ذلك، تواجه مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بنقص المياه والتلوث وتغير المناخ، مما يهدد استدامة مصادر المياه ويؤثر على حياة الملايين من الناس.

رغم المخططات الخبيثة التي تهدف إلى كسر محمد صلاح، فإنه يظل البطل الذي يتجاوز جميع التحديات. يعتبر صلاح أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وقد حقق العديد من الإنجازات والتكريمات على المستوى الدولي. يعتبر صلاح رمزًا للتفوق والإصرار والإرادة، وقد ألهم العديد من الشباب المصريين والعرب.

تتعرض دولة مصر لمحاولات دؤوبة لكشف وإفشال مؤامرة خطيرة تستهدف الأمن الوطني، وتستهدف رئيس البلاد عبد الفتاح السيسي. تعتبر مصر واحدة من الدول العربية الرائدة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الاستقرار في المنطقة. ومع ذلك، تواجه مصر تحديات كبيرة فيما يتعلق بالأمن الوطني، وتحاول الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة تقويض استقرار البلاد وإشاعة الفوضى والعنف.

وفيما يتعلق بالزلازل والهزات الأرضية، يتوقع ميشال حايك في مقابلة أجريت معه في برنامج "كتير هلقد" حدوث ما يلي: ستشهد المنطقة هزات أرضية على خطوط جديدة، وسيتغير المعادلات المرتبطة بالزلازل، والحديث عن "تنفس الأرض" بعد زلزال تركيا مجرد كلام، وهذا يعتبر إنذاراً جدياً.

وأضاف حايك أنه ستحدث هزات في البر والبحر في المنطقة، وبعضها ستكون لها تأثيرات أكبر من الهزات السابقة، وستؤثر على أماكن بعيدة، وستكون قوة ارتداد الهزات عالية، وستحدث هزات صغيرة بتأثير كبير. وتوقع حايك حدوث 31 هزة أرضية في المنطقة، بالإضافة إلى ظاهرة غريبة تسمى "هزة في أفق العالم الهولندي الشخصي".

وتنبأ حايك بظواهر طبيعية غريبة مثل ظهور نوع جديد من الشتاء الذي لم يشهده العالم منذ فترة طويلة، وتساقط الثلوج والحجارة، والفيضانات، والكسوف والخسوف المتسارعة، وسقوط أجسام من الفضاء الخارجي