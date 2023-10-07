أقوى مليون مرة من الميتفورمين.. عشبة مهمل يجهله الكثيرون يخفض مستوى السكر في الدم فوراً ويحفز افراز الانسولين.. جربه الان لايفوتك؟!

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الرياض - روايدا بن عباس - تم اكتشاف الصبار منذ 6000 عام وتم استخدامه كعلاج لبعض الأمراض. وأظهرت دراسة حديثة قام بها باحثون أمريكيون أن تناول الصبار يساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وهذا يعتبر خبرًا سارًا لمرضى السكري من النوع الثاني.

ووفقًا للباحثين، يعمل الصبار على خفض مستويات السكر في الدم بمعدل 46.6 مل/دل، ويقلل نسبة HbA1c بمعدل 1.05%، وهو المؤشر الذي يدل على متوسط مستوى السكر في الدم خلال ثلاثة أشهر سابقة. وأضاف الباحثون أن تناول الصبار يحفز أيضًا إفراز الأنسولين، وهو مفيد جدًا لمن يعانون من ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير. يتميز الصبار بقدرته الكبيرة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم والوقاية من أمراض السرطان. كما يمنع تلف الخلايا في الجسم بشكل فعال. يأتي الصبار بعدة ألوان مثل الأخضر والأصفر والأحمر والبرتقالي. تعتبر فواكه الصبار مميزة بشوكها اللاذعة وقشرتها القاسية.