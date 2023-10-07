انت الان تتابع خبر رجل مصري لم يجد مكانًا ليمارس الرذيلة سوى أسانسير المبنى.. لن تصدق كيف اكتشفت الأمر وضبطتهم في وضع خادش ومافعلته يقشعر له الأبدان!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نجلاء، سيدة في نهاية الأربعينات من عمرها، قررت أنه حان الوقت للتخلص من زوجها الذي يتصرف بطريقة غريبة وغير مقبولة.

بعد 12 عامًا من الزواج، قررت أنها لن تتحمل المزيد وقدمت طلب الخلع إلى محكمة الأسرة في الكيت كات. كانت اللحظة التي شاهدت فيها زوجها يخرج من المصعد الخاص بالعقار برفقة فتاة تقطن في نفس العقار وسمعتها سيئة، هي اللحظة التي جعلتها تتخذ هذا القرار الصعب.

في قصتها، تحدثت نجلاء عن كيفية تعرفها على زوجها قبل 12 عامًا. قابلته في محل عملها في منطقة المعادي وطلب منها رقم هاتف أسرتها لكي يتواصل معها ويتقدم بطلب الزواج. وعلى الفور، حضر إلى منزل أسرتها وطلبها للزواج. وبعد موافقة الأسرة، تمت الخطوبة واستمرت لمدة عام ونصف قبل أن يتم الزوا

ج. البداية، لم يكن هناك مشاكل في الزواج. كانت المشاكل الطبيعية التي تواجهها جميع الأزواج. ولكن مع مرور الوقت، بدأت نجلاء تشعر بعدم الارتياح بسبب بعض المحادثات العادية التي كان زوجها يجريها مع سيدات أخريات وكان يخبرها أنهم زملائه في العمل.

وبعد أربع سنوات من الزواج، اكتشفت نجلاء خيانة زوجها. حدثت مشاكل كبيرة بينهما في تلك الفترة، حيث كانت حاملاً بطفلهم الأول. طلب منها الصفح وقال لها "كل الناس تخطئ، سامحيني". ولكن نجلاء لم تستطع أن تسامحه وأدركت أنها بحاجة إلى الانفصال عنه. حيث علمت بأنها أقامت علاقة مع سيدة في منزل الزوجية أثناء تواجدها في منزل أسرتها. وأضافت نجلاء في قصتها عن زوجها «مرت السنوات على زواجي ورزقت بـ طفلين، ولم أنسى هذه الليلة التي علمت فيها بخيانته لي، إلا أنني استمريت في مراقبته يوما بعد يوم ولم أعثر على شيء.

وقلت لنفسي حينها بأنها كانت غلطة وقد غفرتها له وأنه لن يكررها من جديد. وبالفعل لم أعد أعثر على محادثات كثيرة، حتى مرت 10 سنوات على الزواج حين حضرت أسرة من سيدة وابنتيها للسكن في ذات العقار، وكانت سمعة إحدى الفتيات في المنطقة سيئة».وأختتمت نجلاء قائلة «من أول ما شوفت البنت دي وأنا شاكة فيها وفي حركاتها، وكمان النظرات الغريبة بتاعتها، وفي يوم كنت نازلة من البيت أشتري حاجات من السوبر ماركت وطلبت الأسانسير ولما فتح قدامي لقيت جوزي واقف بيعدل هدومه والبنت بتعدل هدومها جنبه وهي خرجت جري وطلعت كملت على السلم ودخلنا الشقة ولما سألته قالي أنتي شكاكة وعايزة تخربي البيت وأنكر، بس طلبت الطلاق ورفض وروحت رفعت قضية خلع».