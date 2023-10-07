انت الان تتابع خبر في ليلة الدخلة.. عروسة وقحة تدخل قريبتها و تسمح لها بممارسة الرذيله بوجود عريسها على السرير .. والمفاجأة الكبيرة في رد فعل العريس التي صدمة الجميع والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في ليلة عرسه، والتي تسمى ليلة الدخلة، كان العريس يعاني من الخجل. بعدما انتهى الحفل وانصرف الجميع إلى منازلهم، بقي العريس وحده مع عروسه في هذه الليلة المهمة.

كان العمل الأهم بالنسبة له هو كيفية التصرف في هذه البداية وماذا سيفعل مع عروسته الجديدة في هذه الغرفة في الليلة الليلاء.

كان يدور في ذهنه الكثير من الأفكار، خاصة وأن الأقارب سيحضرون في الصباح ليشاهدوا منديل العذرية الملطخ بدماء زوجته العذراء، ويتأكدوا من عذرية زوجة ابنهم وشرفها.فجأة ومن دون أي تحذير، خرج العريس من غرفة النوم وانسلخ إلى خارج الشقة، واختبأ في غرفة فوق سطح البيت لكي لا يتمم العرس. اكتشفت العروس ذلك وبدأت تصرخ من شباك البيت، مما جذب انتباه الأهل والجيران الذين حضروا على الفور لمعرفة ما حدث.

عندما سألوها عن سبب صراخها، أخبرتهم أن زوجها هرب وهي تقوم بتبديل فستانها. بدأت تبحث عنه في كل مكان في الغرفة ولكنها لم تجده.في هذه الأثناء، كان العريس الخجول نائمًا في مخبأه السري. عندما شعر بتواجد الجميع، استفاق وخرج للتحقيق في الأمر. قرر الجميع الخروج للبحث عنه، ولكن لم يتمكن أحد من العثور عليه. اندهش الجميع من اختفائه، ولكن أحد أفراد الأسرة أشار إلى أنه يعرف مكانه.

انطلق الجميع وراءه، ووصلوا إلى دوار المواشي، حيث تم العثور على العريس الخجول الذي كان يحاول الاختباء من الضوضاء والضجيج. وبهذا تنتهي قصة العريس الذي هرب في ليلة الدخلة، ويبدأ الجميع في تنظيم الحفلة والاحتفال بالعروسين.

وفعلاً وجد العريس الخجول في دوار المواشي يشخر هنيئاً، ولكن الربع لم يتسامحوا معه، واحضروه بالقوة، وادخلوه على زوجته ولم يتركوه، وطلبوا منه أن يدخل بزوجته أمامهم، فرفض أهل العريس ذلك وقالوا ننتظر بالصالة.عمل تطوعي وفي هذه الشدة، تظهر معادن الرجال، ولذلك بدأ العمل التطوعي في سبيل شق طريق المستقبل، وتبرع بعض الأقارب بالوقوف حراسًا أمام باب الغرفة، قائلين ومهددين العريس الخجول أنهم لن يغادروا حتى يطمئنوا على شرف العائلة.

بينما رفض العريس ذلك فأدخلوه عنوة إلى غرفة العسل، ولكن للأسف ليس كل العسل عسل، فبعضه أشبه بعصير البصل، ولذلك بعد مضي ساعة من الزمان، وبعد أن طفح الكيل، وبلغ السيل الذبى، فخرجت العروس لتستغيث بالنجدة لأجبار الرجل على القيام بواجبه، ولكن الداية الخبيرة، اقتحمت غرفة الزوجية لتجد من جديد العريس البكر نائمًا، وشخيره يلعلع في الغرفة. الداية هي الحل في النهاية.

مع محاولات عدة لإيقاظ الزوج تظاهر الرجل بالنوم، وتقلب وغطى وجهه، بينما العروس تندب حظها وتبكي، ما دفع الداية لتعرض عليها فكرة، وسألتها هل تمانع أن تقوم هي بفض بكارتها بدلاً من عريسه

فتسائلت الزوجة كيف، فقالت عن طريق اليد وذلك لإنهاء الموضوع وحسم الجدل، فلم توافق الزوجة في بداية الأمر إلا أنه بإلحاح الداية ورؤيتها لعريسها خائب الرجاء لا يضر ولا ينفع، وافقت العروس على ذل

دخل الداية الغرفة الخاصة بالعروس واستولى على المحرمة الموجودة هناك. ثم خرج من الغرفة وعرض المحرمة أمام الأهل والضيوف، مؤكداً براعته وفحولته المزعومة. وقد بارك الجميع له ولزوجته، وكانت وجه زوجته يعكس السعادة والرضا، وهي تقول بفخر أنها رزقت بعريس خجول في ليلة الدخلة، الذي استطاع أن يفض بكارتها بنفسه.ك.ا،