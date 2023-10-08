انت الان تتابع خبر ودعاً للرجيم المتعب وعمليات الشفط والتكميم.. مسحة واحدة من الفازلين كل ليلة بهذه الطريقة ستخلصك من دهون البطن المتدلدلة والارداف خلال ايام فقط... جربيها وشاهدى الفرق بنفسك!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تتميز الفازلين بفوائدها المعروفة في مجال العناية بالبشرة، حيث يتم استخدامها عادة لترطيب الجلد وحمايته من الجفاف. ولكن القليل من الناس يعلمون أنه يمكن استخدام الفازلين أيضًا للتخلص من الكرش وحرق دهون البطن. في هذا المقال، سنتحدث عن فوائد الفازلين في هذا السياق وكيفية استخدامه بشكل فعال.

الكرش هو تراكم الدهون الزائدة حول منطقة البطن ويعرف أيضًا بالسمنة البطنية. توجد نوعين من الدهون المتراكمة في الكرش: الدهون تحت الجلد التي تكون طرية الملمس وتتراكم مباشرة تحت الجلد، والدهون الحشوية التي تتراكم حول الأعضاء الداخلية مثل الكبد والأمعاء. يعتبر الكرش مشكلة شائعة تؤثر على مظهر الجسم وتزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري وأمراض القلب. ولذا، فإن القضاء على الكرش أمر مهم للحفاظ على صحة الجسم والمظهر الجمالي.

هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من الكرش وحرق دهون البطن، ومن بين هذه الطرق هي استخدام وصفة الفازلين. هذه الوصفة قد أثبتت فاعليتها من خلال التجارب وتستخدم في بعض البلدان العربية لإزالة الكرش وحرق الدهون.

لتحضير وصفة الفازلين، ستحتاج إلى المكونات التالية:

- ملعقة كبيرة من الفازلين النقي

- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

- ملعقة صغيرة من عصير الليمون الطازج

لتحضير الوصفة، قومي بوضع المكونات في وعاء صغير واخلطيها جيدًا حتى تتجانس.

ضعي الخليط على منطقة البطن وقومي بتدليكه بلطف لمدة 5-10 دقائق.

اتركي الفازلين على البطن لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك، اغسلي البطن بالماء الفاتر والصابون.

كرري هذه العملية يوميًا لمدة 3 أيام على الأقل للحصول على أفضل النتائج.

من المهم أن تتبعي نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة الرياضة بانتظام بجانب استخدام وصفة الفازلين للحصول على أفضل النتائج في التخلص من الكرش. كما يجب أن تتذكري أن الفازلين ليس علاجًا معجزة وأن النتائج قد تختلف من شخص لآخر.

في الختام، يمكن استخدام الفازلين لإزالة الكرش وحرق دهون البطن بشكل فعال. تجربة وصفة الفازلين قد تكون بمثابة خيار طبيعي وفعال للتخلص من الكرش وتحسين مظهر الجسم. ومع ذلك، يجب أن تتبعي نظامًا صحيًا عامًا للحفاظ على صحة الجسم والحصول على أفضل النتائج.

تحتوي المكونات على الفازلين الطبي والزنجبيل المطحون وزيت النعناع أو أوراق النعناع المفرومة جيدًا.

ماعلاقة هذه المكونات بحرق الدهون وإزالة الكرش؟

يُعتبر الفازلين مادة هلامية تنتج من عملية تكرير النفط، ويتميز بلونه الشفاف وقوامه اللذيذ، ويستخدم في العديد من الوصفات التجميلية والعلاجية بسبب فوائده العظيمة للجسم. ومن الاستخدامات التي يجهلها الكثيرون، يستخدم الفازلين للتخلص من الكرش وحرق دهون البطن، خصوصاً بعد الولادة، حيث يساهم في إنقاص الوزن في وقت قصير.

الزنجبيل والنعناع هما نوعان من الأعشاب الطبيعية التي تُعتبر فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون في الجسم بسرعة. يعمل الزنجبيل على حرق دهون البطن والأرداف والفخذين، بينما يساعد النعناع في شد البطن وتقليل الكرش.

لتحضير هذه الوصفة، يجب أن تقومي بوضع ملعقة من الفازلين الطبي في إناء، ثم أضيفي إليها ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون وملعقة صغيرة من زيت النعناع أو أوراق النعناع المفرومة. يجب خلط المكونات جيدًا حتى تتجانس وتتكون مزيجًا متجانسًا.